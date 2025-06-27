林俊宏／【網路徵文優勝作】最美味的鹽酥雞

聯合報／ 文／林俊宏

那年台北儀隊兵，為了完美演出，日夜操演。一個月的管休，總算盼到了離營時刻。一出營區，這空氣、這自由，真香呀！

這天父母加班，好吧，只能拜託大七歲的哥哥來接了。電話裡哥就說了單字：「喔。」——他絕對在《魔獸世界》。

客運塞了車，到台中三小時的路程拉長成五小時。抵達已是凌晨，我想，哥哥肯定不來，轉運站空蕩如我心。

落寞，卻也不那麼意外，畢竟七年齡差，我們從小就是兩個世界。

正感傷著呢，一聲「吃了嗎？」哥哥拎著鹽酥雞，緩步走來。原來他早到了，見我遲遲未來，給我買了份消夜。我的天啊，這一刻該有多暖心？他要不是我哥，我都想喊他一聲「爸」。

我記得那份油膩冷硬的鹽酥雞，讓我腹瀉整夜，可卻是我記憶中最美好的鹽酥雞。有些情感從不沸騰，只是恆溫地靜默，像那夜哥哥沉默的等待，冷的是食物，暖的是從未遠離的牽絆。

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