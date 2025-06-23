劉書甫／嗜甜，我的中年叛逆？

我從小是個乖寶寶。年少時心中雖常懷「不諧於俗」之感，但因生性悶騷，又懶得聽人說教，沒真的顯露過什麼不良行徑。

我所謂的「不良」，就是該依循的，卻叛逆；該節制的，卻放縱；該臣服的，卻忤逆。「不良」不是「壞」，因為並沒有傷害他人——它不是惡意，而是一種脫軌的自由，是在人生某個階段重新審視處境、規範與自我之後，做出的一點「微微偏離」。那種任性是，「知道不該，卻偏要」、「明知代價，仍要為之」的心境。人生走到了中年，若還對某些事懷藏著不滿足，常常就會想要來一點這種任性，或許就增生了幾個「不良嗜好」。

我所依戀的，如今竟使我痛苦

我的中年不滿足，是突然對牛奶過敏了。

我以為，過了三十幾歲，大概是體質轉變，很多以往熱衷的食物，現在一吃就過敏。酒喝了會癢，蝦吃了會癢；牛奶喝了，腸胃沒事，但嘴裂唇癢，延續數周，十分難受。這其中衝擊最大的，就是牛奶過敏。想當年，我與牛奶是多麼熱切地為伍。學生時代，重訓或慢跑結束，走進超市揀一瓶一公升的牛奶暢飲；在台北泡咖啡館，我總是點一杯卡布奇諾；而家裡的茶櫃裡總有幾款國內外的紅茶，任我取小鍋悶煮，加入鮮奶煮成奶茶，與午後的時光相伴；更別提蛋糕、冰淇淋、起司等乳製品或甜點，雖然不特別追求，但也從不拒絕。直到嘴唇皮膚開始出現異常反應，發現竟是牛奶使然，屢試不爽。

酒我可以不喝，蝦可以忍耐不吃，但連牛奶也奪走，太無情了。我覺得身體背叛了我，拖累了我。我所依戀的，如今竟使我痛苦，逼得我不得不遠離。莫非真的是年紀到了？年輕時的不可一世，面對中年的身體，有些事不得不臣服。

沒有了鮮奶，我轉而嗜甜。珍珠豆花、熱可可，酥餅、蛋糕、巧克力。妻子看我鳳梨酥一塊一塊吃，瞪眼喊著：「小心肝！」明明來到要控糖的年紀了，卻不想要連甜食也讓別人定奪。知道糖對身體不好，但相較於那些讓我過敏的食物，在不會產生立即不適的情況下，吃甜食成了我唯一的叛逆。我早睡早起規律運動，但優雅歡迎冰品飲料；我少油少肉少生氣，但積極滿足飯後甜點的口腹之慾；我在節制中不節制，放任糖蜜流進縫隙。

原來身體不是背叛我，是啟蒙我

今年我安排了兩周休假，到印度道院短期靜修。修道院內養了六隻黃牛，每天擠了牛奶，就直接提去廚房。我實驗性地喝了幾次，驚喜地確認這裡的牛奶不會使我過敏後，便照三餐暢飲又甜又美味的香料奶茶，心中充滿複雜與重生的喜悅。

一位和我同病相憐的朋友知道這事後告訴我，她曾在華德福牧場見習，以BD自然農法飼養未育種成乳量高的牛種。牛奶是現擠現喝，不經高溫殺菌程序，味道不同於市售鮮奶，好喝舒服，而且她喝了不會過敏！這和我在印度道院的經驗非常相似，我不禁推測，「過敏源」也許就發生在牛乳生產的整套飼育方式上。

我原本以為對牛奶過敏是我個人體質的問題，但似乎不完全是這樣。難道我所過敏的，不是牛奶本身，而是畜牧工業化、量產與流通產生的副作用？莫非我的身體排斥的，不是牛乳，而是那一套與自然和樸質脫節的體制？

我還沒有定論，但現在我知道，我的身體不是背叛我，而是啟蒙我：並不是我的身體異常，我要尊重它對良與不良的真實反饋。

回到都會生活的我，恐怕得繼續與市售鮮奶保持距離了。但也罷，理解了自己身體要的是什麼，令我心中升起一股純淨的篤定。君子有所為，有所不為；我也當有所吃，有所不吃。倘若連這份難得的自知也背叛了，那才是真正的中年不良吧。

那麼，我的甜食叛逆，還要不要繼續叛逆下去啊？