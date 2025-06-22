謙實／再給自己一次機會

上午九點，安靜的辦公室突然傳來爭吵聲，是外包人力Lisa，正與碩士A大聲吵架。

A平日謙恭有禮，利用公餘不斷進修，在會議上提出可行性建議，是位優秀的年輕資工人才，我正計畫提報他代表資訊部門，參加遴選主管培訓班。Lisa是資工外包人力，來應徵時順利通過公司的程式測試及面試，唯一令我質疑的是她工作經驗十年，卻換了六家公司。

我請大家暫時放下工作，到部門會議室開協調會，瞭解吵鬧的原因。會議中，同仁們紛紛聲援A，表達對Lisa的不滿，說她能力不足、不肯虛心求援、很沒禮貌；Lisa也反擊：「你們合起來欺負我，有問題問你們，沒人願意教我，還說沒時間、這裡不是訓練所、補習班……」

聽完後，我婉言請大家尊重團隊分工合作云云，大家沒再多言，散會回座繼續工作。

沒想到，Lisa立刻上網請了兩天半特休假。她的直屬主管氣急敗壞地要求我撤換她：「現在是非常時期，每位資訊工程師都在為公司升級的系統趕工加班啊！」

我按捺住情緒，等到Lisa回來上班，她卻直接出現在我辦公桌前說：「我要辭職！」

望著這位四十歲、未婚、獨居的同仁，我心想，她從未談起家人、朋友，如果心中積壓憤怒、委屈，無處訴說，會不會……？

我緩緩站起身，請Lisa坐到辦公桌旁的沙發。同為女性且長她許多歲，較沒有性騷困擾的顧慮，我坐在她身邊，輕聲問：「怎麼啦？」

她低頭抿嘴，倔強不回答。

「妳每次辭職都是為了同一個原因，『他們合起來欺負妳』嗎？」我慢慢分析給Lisa聽：「部門裡的同仁和妳有同樣的資工背景，他們因系統上線期限迫近、壓力大，才會沒耐性。這些男生一向直話直說，我會再跟他們溝通，相信會有改善。」

我進一步建議她，下班後到補習班學習更高階的程式語言及連接方式，提昇自己的能力，對未來必有助益。「我們要展現『女力』喔！我跟妳相約，再試做一個月看看，給自己和公司一次機會，到時如果妳仍然堅持辭職，我不攔妳。」

一個月後，Lisa不但留下來，團隊還提前七個月完成系統，每個人都依貢獻程度得到優厚獎金，Lisa也不例外。

那天午後，我突然全身發冷，跌坐地上，吐出一堆中午吃過的食物，辦公室酸臭瀰漫。同仁們衝到我身旁，一陣大亂，只見Lisa雙手拿著廚房餐巾紙不停擦拭地面，我虛弱地說：「髒！不要擦。」但她不聽，不停手。

看診後，幸好沒大礙，是早上誤食兩次血壓藥的關係。次日上班，我感謝大家昨天的幫忙，Lisa嘴角往上輕輕一揚，低頭做事，沒看我一眼。我知道酷酷的她，是在告訴我：「大姊，別來這套了，快工作吧！」