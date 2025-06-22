玉米鍋小姐／小鎮急診室與動物朋友們

在過去近二十年裡，鍾靈毓秀、綠水青山的小鎮醫院急診室，不僅救治病患，也交織了許多人與動物奇遇的片刻。

蟋蟀警報器

有次，兒子手指夾傷，我帶他到急診縫傷口。一踏入，就聽到警報器大響，但所有醫護照常工作。我疑惑為什麼不將警報器關掉，醫師無奈嘆氣：「這是一隻蟋蟀，躲在這個大櫃子後面好幾天了，偏偏抓不到。」

兒子縫完傷口後，我左耳是兒子淒厲的哭泣，右耳是蟋蟀在大聲唱歌，醫師只離我兩步距離，我卻聽不到她說的話。我「蛤」了幾次，醫師改用在操場兩端喊人的音量對我大吼：「要不要開止痛藥？」真不愧是蟲鳴鳥叫的鄉下急診。

鴿子來掛號

某天夜班，急診門口停了一隻受傷的鴿子，眼巴巴望著急診大門，被眼尖認真的警衛大哥發現。警衛大哥跟急診室的醫護報告：「門口有隻賽鴿腳腫腫的，牠好像想掛號耶。」等到深夜無人的空檔，大批急診醫護出發去門口……救鴿。

這隻鴿子的腳感染發炎，腫脹無比，被腳環勒著肯定很痛。大家翻出許久未用的戒指切割器，將腳環鋸開，並細心循著腳環上的資訊聯絡飼主。那鴿子從頭到尾非常配合，不掙扎，不亂叫，令人懷疑莫非牠真是要來掛號的？

救救毛小孩

小鎮醫療資源稀缺，無論是人類或四腳居民都是。曾有民眾半夜帶著自家車禍重傷的毛小孩來醫院，焦急地拜託大家救救他的毛小孩。雖然可以理解二十四小時的動物醫院還需要開車一個半小時才能到達，毛小孩很可能撐不過，但，這是一間人類的急診室啊！無奈地勸他們儘速飛車至動物醫院求治，同時叮囑開車路上千萬小心。

還有一次，民眾帶著被龜殼花咬的毛小孩來求救，說要買血清，自費也沒關係。但這無法自費，毛小孩更無法掛號，百般為難下拒絕了家屬（家屬氣得踢了急診大門後離去）。那是民國97年的事情，事後院方上文衛生署詢問：毒蛇血清能不能提供給動物使用？衛生署回函：「抗龜殼花血清因人醫需求量大，歉難供應動物使用。」（抗雨傘節、抗百步蛇血清，存量充裕下可交由合法獸醫師予動物使用）。

蛇還沒死啊

有位雞農晚上去雞寮旁邊的廁所，一轉動門把，便驚動一隻躲在門梁上意圖偷蛋的龜殼花。牠重心不穩，失足（不對，蛇沒有足）掉到雞農的頭上，而驚嚇的雞農頭部被驚嚇的龜殼花咬了好幾口，緊急送急診，再轉送大醫院，住院好一陣才撿回一條命。

在這裡，不少被蛇咬的民眾會提著戰敗的蛇到醫院，希望協助醫療人員準確使用血清。而其中一位農夫阿伯，被蛇咬後與之搏鬥，最後將那一公尺的大蛇裝袋，一起帶至診間。護理人員打開塑膠袋，想確認是何種蛇，卻驚見那隻蛇開始蠕動，天啊，蛇還沒死！驚嚇至極的護理師就地取材，抓取最近的武器防身──酒精，朝著那隻蛇猛噴。

可能蛇被阿伯打到身上有傷口，這酒精一噴下去非同小可，大蛇痛到整隻飛彈起來，在診間亂竄，現場所有醫療人員跟阿伯嚇得魂飛魄散，全員奪門而出，幸好某位腦袋清醒的同仁，逃命時還記得把診間門關上，災情才不至於擴大整個急診室。據聞，現場所有醫護對那景象永生難忘，絕對是人生跑馬燈出現時，會占據一格影格的畫面。