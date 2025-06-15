羅蕙蕙／【網路徵文優勝作】誰來晚餐

那天跟先生共乘下班。讀大學放假在家的兒子，早先自告奮勇要準備晚餐，所以回家的路上，我們聊到孩子成年後，做父母的原來這麼幸福。出國旅遊有一雙兒女在身邊，不但有挑夫、專屬攝影師、隨行翻譯、私人導遊，還會一路提醒我們注意安全、視氣溫加減衣物。有一年我們同時感染流感，女兒在家無微不至的照顧，較之他們小時候生病時，我們所給予的關心與照顧，實在有過之而無不及。

車子停妥車庫，推門進客廳，先是聞到煎牛排與烤大蒜麵包的香味，而後聽到在廚房忙晚餐的兒子說：「回來啦！趕快去換衣服，洗個手，可以開飯囉。」

聽著聽著，我不禁癡了，這不是兒女年幼放學回家後，我常常跟他們說的話？時間過得太快，兒女彷彿還是懷裡抱著的幼兒，怎地一轉眼，他們就長大了？

「好香啊！我們洗個手，可以開飯囉！」我眼眶含淚笑著回應兒子。