朱朱／【網路徵文優勝作】爸爸的WiFi

聯合報／ 文／朱朱

那天，我覺得自己是世界上最孤單的人。工作不順，老闆不停念叨，同事又背後使壞，連最好的閨密也已讀不回。我悶在房間，什麼都不想做，只想躺著刷劇，但偏偏，這時候WiFi連不上。

「眾多衰事，現在連WiFi都來欺負我？」我不耐煩地翻個身，準備重新連線。打開WiFi設定，一個陌生卻熟悉的名稱映入眼簾：寶貝，加油，別放棄。我愣住了，這不是家裡的WiFi嗎？

我悄悄推開房門，看到父親坐在客廳，假裝專心看電視，卻時不時瞄向我的房間。他知道我心情不好，不敢招惹我，卻故意重新設定WiFi名稱，讓我看到這句話。

眼眶微微發熱，心裡的委屈竟然被這麼一個小舉動紓解了。原來，愛不一定是甜言蜜語，也不總是熱烈擁抱，它或許藏在一個WiFi名稱裡，藏在某個不擅言詞卻默默關心你的人身上。

當你覺得全世界都遺忘了你時，記得抬頭看看，也許愛，早已悄悄在線。

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