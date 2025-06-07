雲財子／帶班的起手式

在國小擔任導師二十五年，但凡上課日，我總在七點前後到校，除非病痛幾無例外。

大清早的校園，慣常只有門房警衛及工友，但進到教室開窗、亮燈，備妥教學用具，迎接學生到來，以從容的姿態開啟整日的忙碌，於我而言，心裡才會感到踏實。

這日，我一如既往進到教室，才打開桌機要印資料，就聽到一陣敲門聲！抬頭一看，校長正笑盈盈地站在門口。相互問早後，他開口道：「有所偏鄉小校，今年好不容易才將老師招齊，但這些老師都沒什麼教學經驗……」我正想著這與自己有何干係，校長就接著說：「那所學校的校長拜託我找有經驗的老師，去分享班級經營策略，所以我就想到你了！」

一大早就得到校長的「恩寵」，著實令我既驚且懼。驚的是，我只是踏實做好本分，盡可能把學生照顧好、家長的心安頓好，除此之外，並無任何教學獎項加持，哪夠資格分享班級經營；懼的是，現在親師衝突不斷，我也是戰戰兢兢過每一天，甚至只要上課日，夜裡經常輾轉反側、難以入眠，這豈能拿來獻醜？可校長仍再三勸說，要我考慮看看，不要推辭。

突如其來的邀約，令人困擾，卻也讓我有機會反思自己的班級經營方式。

回首過往，接手新班級的第一周必定猶如打仗般兵荒馬亂，但即便疲累已極，我仍會把握這一周的黃金時間，在下班後打電話與每個學生的家長聯繫，透過聲音傳遞，讓對方知道我關心「我們」共同的孩子，也藉以建立起彼此的信任。有些導師或許正是忽略了這個環節，所以家長接到老師電話，就是孩子在校闖了禍、受了傷，而這也會誤導家長，讓老師的聲音與負面的消息產生連結。

有一回，接手五年級新班，開學首周我與某位家長聯繫，家長在接到電話的當下嚇了一大跳，因為過去他接到老師電話，都是打來抱怨孩子的不是，所以他以為自己的孩子一開學就闖了禍，直到我說明緣由，他才放下心防，與我暢談孩子的狀況，接下來的兩年時光，這位家長都對我信任有加。正因為有這樣的經驗，讓我更加篤信藉由聲音能夠建立親師間的信任，再累也要撥這通電話。

「好的開始是成功的一半」，這個帶班起手式，無疑就是我接手新班級時，必定會落實去做的。儘管在學生權益高漲且親師信任基礎薄弱的年代，這樣做無法保證接下來的帶班就會一帆風順，但至少先行鑿開了一道縫隙，讓親師溝通的管道透進了一絲亮光。

身為教育人，在教育界打滾了大半輩子，光是這幾年，所見所聞的親師衝突就不知凡幾，但親師生三方最終皆成輸家。自己得以磕磕碰碰地倖存至今，這招起手式，應發揮了保護效果，讓家長在「不愉悅」的第一時間願意先與我溝通，而非直接往上級或找媒體去投訴。

最終，我接下了校長的邀約，即便只是去分享自己的一招半式，但得以讓親師生都有機會成為贏家，何樂而不為呢？