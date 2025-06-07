繽紛編輯室／「有點甜蜜的事」網路徵文優勝金榜

主辦單位／聯合報繽紛版

協辦單位／一之鄉

評審團／鄧九雲、張馨潔

篇名／作者

林討雯〈紫色的起士蛋糕〉

李廖潘子〈妳的書在我這裡〉

朱朱〈爸爸的WiFi〉

黃盈淑〈那年夏天，我和妹妹一起擺地攤〉

犁耕〈蜜蜂鄰居〉

柏格利〈愛的把手〉

羅蕙蕙〈誰來晚餐〉

何素青〈甜滋滋的蛋糕〉

艾莉貓〈下班路上的意外療癒〉

林俊宏〈最美味的鹽酥雞〉

●優勝作自6月10日起刊於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得一之鄉花綻禮盒。