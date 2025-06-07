繽紛編輯室／「有點甜蜜的事」網路徵文優勝金榜
主辦單位／聯合報繽紛版
協辦單位／一之鄉
評審團／鄧九雲、張馨潔
篇名／作者
林討雯〈紫色的起士蛋糕〉
李廖潘子〈妳的書在我這裡〉
朱朱〈爸爸的WiFi〉
黃盈淑〈那年夏天，我和妹妹一起擺地攤〉
犁耕〈蜜蜂鄰居〉
柏格利〈愛的把手〉
羅蕙蕙〈誰來晚餐〉
何素青〈甜滋滋的蛋糕〉
艾莉貓〈下班路上的意外療癒〉
林俊宏〈最美味的鹽酥雞〉
●優勝作自6月10日起刊於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得一之鄉花綻禮盒。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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