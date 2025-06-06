張炎銘／【水利節特刊】水鄉之戀

我忘不了那個村莊，更精確地說，是那間房屋、那面牆。

風頭水尾如何防洪禦潮

民國70年三月，我入職未滿一年，長官派我陪同日本專家森上千秋、農復會劉技正，去勘查屏東的海岸防護。我們站在塭豐海堤上，一邊是深藍的台灣海峽，另一邊是低於海平面的佳冬海埔村落。那是我對海埔的第一印象，風頭水尾的海邊低窪地，防洪禦潮相當困難。

海堤路邊村民密密麻麻的電桿、電表與抽水管，更是讓人怵目驚心。

民國七、八○年代，政府發展養殖漁業，沿海因養殖用水需要，超抽地下水，造成屏東沿海是台灣地層下陷最嚴重的區域，年平均下陷速率最高超過十五公分，佳冬鄉塭豐村累積下陷量超過一層樓高（三公尺）。加高的海堤或許可抵擋海潮入侵，但豪大雨時，水流全往這低窪處集中，堤內村莊積淹水乃是必然。

在職期間，我去過該地數次。每次雨後行車走台17線去林邊，通常會碰到道路積水。機關邀請國內外專家會勘，但對林邊溪口兩岸的淹水卻沒有經濟可行的良策。會勘結束後，通常主辦方就安排在附近海鮮餐廳吃飯。我們雖知道養殖業超抽地下水造成地層下陷，但我們還是如同一般百姓，去享受物美價廉海鮮，王陽明的知行合一只是一種學說。

為遏止地層下陷，政府一方面劃定地下水管制區，限制地下水使用，甚至取締違法水井；另一方面只能規畫建設抽水站，而這也確實達到部分效果。林邊溪口在抽水站建設完工後淹水情況稍有改善，台17線沒那麼常淹水，嚴重地層下陷區逐漸轉往彰化、雲林兩縣，再由濁水溪口兩岸逐漸往內陸轉移、蔓延，直到下陷可能影響高鐵安全，才更引起廣泛重視。

地圖上的海埔庄淹水牆

時常淹水，卻培養出居民與水共存的韌性。佳冬鄉海埔庄，一位苦中作樂的居民，大約是從民國94年起，開始將房屋臨路的一面牆上漆上颱風、豪雨來襲時淹水的高度，並在牆腳擺上個救生圈。98年莫拉克颱風時，滾滾洪流還漫淹過這道牆，屋主在牆上加高砌上一座碑石，稱為「3米60碑」（水淹深達3.6公尺）。在這面逢豪雨必淹的淹水牆，屋主還在上頭寫下「海埔水鄉之戀」，我乍看不解其意，腦筋轉了一圈後，對那種無可奈何的幽默，忍不住笑了出來。

水鄉之戀，字面上浪漫，但對水利工程師而言，卻覺得那是恥辱的嘲諷，嘲笑專業的無能。但海邊低窪地區要防止淹水非常困難，不是工程技術做不到，而是資源有限，政府每項工程要考慮經濟、環境影響與社會接受度。若只考慮特定村莊，則整村用高聳堅固堤防圍住，再搭配多座強大抽水站，或可保住堤內安康。但以鄰為壑，會造成鄰村淹水更甚，而花巨資保護海邊低地也不明智，還有水泥城堡的景觀、環保等問題，讓淹水一直難解。

不知從何時開始，谷歌地圖上，那裡竟也成為一個景點，稱為「海埔庄淹水牆」，少了「水鄉之戀」的浪漫，卻讓我聯想到耶路撒冷的哭牆，雖然兩者在意義與規模上無法類比。我倒認為可稱為「海埔淹水省思牆」，淹水讓人傷痛居民的財產損失，但人類與水爭地、破壞原有水文環境，偶爾遭水侵奪，不也事所必然？

那面牆畫得雜亂，字跡也潦草，水利署後來在旁邊立了個洪痕尺，可正式記錄每次淹水的深度。屋主也曾在牆頂上再擺上膠筏，是嘲弄也是抗議。每隔一陣子，會有局部修改與變化，我總不由自主想去看看，這面牆後來怎麼了。

退休後，我還曾從我家開車超過三個半小時到那裡去看看，然後一如過往，心懷一丁點愧疚與歉意，在附近餐廳吃海鮮。