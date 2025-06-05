今年5月25日是狗女兒盧果十八歲冥誕，這一天，我們會照往例煮她生前最愛的排骨，搭配養樂多乾杯紀念。盧果在三年前離世，她是彰化八卦山下抱回來的流浪狗，小名果果，生日依獸醫推論年紀再從帶她回家那天往前訂定的。果果是隻咖啡色短毛臘腸，生父母不詳，但從罕見的四隻白襪和比一般臘場粗很多且終端是白色的尾巴看來，可能有混到米格魯，所以果果的腿較長，堪稱臘腸界林志玲。

至今我從沒見過有穿白襪的臘腸，果果不只外型獨特，有些習性也不太像狗。除非真的忍無可忍，她沒辦法在戶外上廁所，會憋尿直到回家才解放，所以我們從沒經歷一般飼主早上會被狗叫醒、下班要急忙回家、無論颳風下雨什麼狀況都得帶狗去上廁所的生活。也因此有不同的困擾，帶果果出去就不敢在外逗留太久，每次自北返回台南老家，一定要先趕快帶她回家，才能進行別的行程。有機會幫朋友顧狗時，我們都帶著一起出門，希望果果被影響，但她總是冷眼在旁等待對方上完廁所，不管陪著繞多久，友狗去多少地方留下屎尿遺跡，她都無動於衷。

另外就是果果非常親人，但不樂於與其他狗交際，到狗公園或任何有狗的地方，從不跟同類玩，被聞屁股示好，她儘量躲避；面對吠叫，既不回嘴也不害怕，完全無感。不需外出方便，也不愛交狗友，果果很喜歡待在家。雖然帶她出去玩，也是會四處聞聞、跑跑，挺開心的樣子，但我們出門她從不會追過來表示想跟，總是坐在沙發上恭送（有時候甚至頭都懶得抬），但是我們回家，一定會衝到門口迎接。因此疫情期間，果果是最「順時中」的居家防疫好公民。

先生是個運動愛好者，以前會帶著果果跑步，或是全家一起騎自行車去河濱、爬山間步道，但這些活動因如廁問題都不能做太久，加上臘腸身型關係容易有椎間盤疾病，不適宜大量跳上跳下，戶外運動隨著她年齡增長而遞減，最多就是出門散散步。果果也很怕水，在海邊完全不像很多狗狗會瘋狂戲水，總之她就是個宅女。

果果比較像我，只愛看運動不愛運動。一起生活十五年的時光，她陪我們看了無數場NBA、MLB、網球四大滿貫賽、台灣的HBL、職棒、職籃以及台灣隊參與的大小國際賽事、奧運，還有她最愛的足球世界杯。超愛睡覺的果果，陪看動輒兩、三個小時的比賽卻完全沒問題，許多賽事因時差關係得熬夜，她也會從被窩裡出來「支援收贏」。2012年溫布頓盧彥勳那場和Andy Roddick纒鬥五盤勇闖八強的大戰，她可是撐到第四盤才傳出響亮的呼聲。

可能是臘腸狗源自德國，她有著強大的足球魂，狗生總共參與了四屆世界杯，更在2014年看到自己的祖國奪冠。每次看比賽，她都會異常興奮，咬著她那顆足球造型的啾啾球，在家裡來回衝刺。果果離世前，為了方便照顧，我們搬到客廳陪睡，當時正值2022年卡達世界杯，因病痛夜不成眠的她，只有在比賽時會比較好睡，戰況愈激烈她愈平靜，足球彷彿是她的安慰劑，最後也閉著眼睛見證了梅西高捧大力神杯，三天後，足球迷盧果滿足地回天家。