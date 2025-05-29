已在台灣居住了四年，每當母親問起畢業後的想法，我總回答想留在台灣。最好是花蓮，每日醒來後就到七星潭吹吹海風，偶爾叫上好友在岸邊喝酒。

但當我從一個人的宿舍中醒來，總想著要不然就回家吧，回到馬來西亞吉打州魯乃區，一位叫羅珍妮的中年婦女的家。早上起床，便陪著她步行到離家不遠的菜市場吃早餐。吃完後母親會去買晚餐用的蔬菜，我則去挑選今晚蒸魚所要用的魚，最後再結伴回家。

午後我會坐在魚池旁的沙灘椅看母親的花園，種下的芒果與蓮霧都已結果，被塑料袋與報紙裹著。我就坐在那邊，吹著風，聽野生的狗尾巴草婆娑發出的白噪音，大聲朗讀著手上翻閱的詩集。往後的日子便是如此反復，期待明早與母親的早晚餐、期待母親種下的水果、期待——往後母親不會缺席的每個日夜。

從國中開始我便住在宿舍，周末也常向外跑，就算如今開始寫作，也鮮少寫給母親，甚至是我們居住的小房子。撰寫此文時，思家的情緒不知為何異常滿溢，想來我最嚮往的居住地，便是有我母親的那間小房子。