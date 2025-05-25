胡凱哥／好久不見之香江情緣

2020年初，新冠肺炎引爆全球感染恐慌。這場世紀病毒大作戰，影響層面廣泛，除了大家的生活、學習、工作步調被打亂，所有計畫、行程，也被按下了暫停鍵。就我個人而言，影響最大的是連續十餘年的香港影視交流之行，僅能無奈宣告暫時中止。

那些年的香港交流二三事

2007年任職台北電影節期間，由於任務賦予，自此展開我與香港的深厚緣分。除了影展選片、交換台港最新情報，也陸續結識不同背景的同好，建立跨海友誼。2011年轉任金穗獎服務，基於推廣短片的使命感，結識InDPanda電影節的策展人Jonathan，雙方在策展理念相同之下，進行節目合作，我不僅推薦一些台灣製造優質短片於InDPanda放映，每年還配合放映日程，專程飛往香港出席映後座談，與觀眾們分享台灣短片創作背景及幕後花絮，並偶爾安排導演或演員前往出席交流，增進大家對於台灣影像工作者的熟悉度。

其後，因金穗獎影展增設海外觀摩單元，我與香港名導杜琪峰創辦的「鮮浪潮國際短片節」達成合作默契，每年於金穗獎精選題材、類型互異的當屆鮮浪潮影片做首映，並且邀請這群具潛力的新銳編導，向香港政府申請補助，來台出席影展活動。

回首當年受邀參訪的影人，近年陸續於影壇交出亮眼成績，比如2020年以第一部劇情長片《手捲煙》，強勢入圍金馬獎劇情長片、新導演等七項大獎的陳健朗導演；曾以劇情長片《翠絲》、《濁水漂流》，獲得金馬獎入圍和得獎肯定的李駿碩導演；去年憑藉《看我今天怎麼說》，詮釋聽障朋友的深刻演技，入圍金馬獎最佳男主角的游學修。想想何其有幸，在他們尚未成名之際，我得以引薦其作品來到台灣，某種程度也算慧眼獨具，深深感到與有榮焉。

由於疫情加上主客觀因素，中斷四年的香港影展之旅，直到去年九月才恢復。契機是長期合作的導演李鼎的首部公共藝術劇情長片《環南時候》，獲選為香港同志影展開幕片，當喜訊傳來，我正計畫秋天香港行程，於是有幸成為劇組代表，一同出席開幕活動。同時間，經由我的引薦與居中協調，InDPanda取得這部片的香港發行資格，得以巧妙承接同志影展口碑效應，正式安排戲院上映。

久違的香港行終於出發了，我和導演李鼎、主角初孟軒相約影展上會合，當天不僅有初孟軒的粉絲專程自台灣隨行充當啦啦隊，後台休息受訪期間，不時有熟識的香港影迷進來串門子。開幕場連續三場的映後座談，來自港澳、中國大陸的觀眾給予熱烈回響，讓李鼎和初孟軒充分感受觀眾熱情，全程處於超high狀態！

隔天我陪同他們接受InDPanda安排的記者專訪，見證香港媒體人的專業及用功程度。他們對於影片穿越敘事的時代背景，以及台北西區混雜傳統民俗、日韓流行文化的地域特色，均提出獨到觀察見解。

重啟既熟悉又陌生的城市行旅

宣傳行程暫告段落，香港達人朋友Gary，依約打造了「影視場景之旅」，安排我到九龍市郊具百年歷史的茶果嶺村探險。這個位於山丘下的老舊「寮屋區」，因其鐵皮屋建築特色及巷弄蜿蜒地勢，曾是《樹大招風》、《黑社會》等警匪動作片取景勝地，可惜因香港都市重建計畫，整個村落即將消逝於繁華都會叢林。Gary冒險帶我進入預備拆除、已廢校許久的茶果嶺四山公立學校一探究竟，我們穿越圍籬遊走於具有七十多年歷史的校舍殘跡，試圖回溯建構那個曾經充滿童聲稚語的歡樂光景。

倒數第二天原本要和香港導演朋友Mok，前往新的藝術場館參觀，但是Jonathan突然靈機一動，建議不如把握時機，改成「澳門快閃一日行」，順道探訪好久不見的影展友人。翌日一早，我和Mok搭乘高速飛船前往，未料抵達澳門碼頭入境時，全身黑衣裝扮的Mok突遭海關人員攔截搜身，並帶入小房間仔細盤查。詫異之餘，只能祈求一切平安無事，但腦海不受控制地浮現各種可能。幸好，最後是虛驚一場。

離開碼頭，我們搭乘兩趟免費巴士，依循Google地圖指引路線，疾奔位於著名景點大三巴牌坊附近的戀愛・電影館，當我們汗流浹背趕抵場館，總監Rita已於服務櫃台微笑迎接，歡迎我們到訪。來到睽違四年的戀愛・電影館，才發現館內除了原本的視聽圖書館、彩色座位影廳，還增設許多展覽空間，展出澳門電影場景拍攝地圖和結合文學、美術的特展，另外還有骨董級攝影機、放映設備展示專區，呈現具備葡國風情的獨特影視文化。

返程在夕陽餘暉下望著香港機場，回想這趟充滿驚奇又意外的港澳之旅，不禁百感交集，亦回味無盡。算算時間，應該又要開始準備2025年下半年的香港行，這回將發生哪些難忘的經歷呢？內心著實期待！