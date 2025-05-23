Hazel／鐵與血的痞氣外交

近年國際局勢瞬息萬變，談判儼然成為各國最重要的外交實力，畢竟二戰之後，能上桌談的誰願意用拳頭打呢？說到談判大師，最讓我印象深刻的歷史人物，莫過於德國的鐵血宰相俾斯麥了。

俾斯麥是出了名的不按牌理出牌，並以「非典型」的外交家路線橫空出世。他乃容克貴族出身，但好賭愛鬥，一路紈褲到三十歲，才因為得娶賢妻「浪子回頭」，決心振作踏上仕途。

許多人都知道俾斯麥是德國統一的第一功臣，但實際過程之精采起伏，全因俾斯麥的超常發揮。他靠機運進入議會，並從此忠誠地堅守君主制，甘為國王打手──打到連國王都尷尬。例如他曾當眾站起來，破口大罵反對派議員，議長幾次要他閉嘴，他仍然裝作聽不見；等對手議員集結完成，集體罵回來，俾斯麥卻突然掏出一份報紙高聲朗誦，趁大家摸不著頭腦地發愣，他又開始撒潑胡鬧。事後連被他「維護」的君主也糗到只想假裝不認識他。

但俾斯麥的瘋狂戰鬥經典作，還是在德意志統一階段。當時統一的領頭羊有兩個選擇：一個是俾斯麥所屬的普魯士，以歐陸第一精兵崛起成新貴；另一個是同樣講德語的資深世家：奧地利哈布斯堡家族。哈布斯堡早就是歐洲帝國級的領導者，派出的外交官慣性趾高氣揚，所有德語國家見了都不自覺的矮人一截（語言是德國統一的基礎標準）。俾斯麥心知，大家對奧地利的畏縮絕對不利於普魯士出線，他必須另闢蹊徑，以求氣勢上打破僵局。

於是在枯燥的國際會議上，俾斯麥帶給全體外交人員幾場火爆的大戲。當時奧地利官員一進場，所有國家代表都要起立致意；每當奧地利問話，答者也需起身恭敬回應；奧國大使總是叼著雪茄與會，旁人卻連菸都不能抽，此特權乃德意志外交場上不成文的規定，以表對哈布斯堡帝國的尊重。

俾斯麥當然不想吃這套封建的排頭，還看準了一大良機：一連幾次開會，他都故作輕鬆地拉把椅子到奧使對面一屁股坐下，然後連珠炮地開啟談話，不讓對方有抗議的機會。而衝突的頂點，是一次會中他突然從胸口掏出一根雪茄，靠近現場唯一在吞雲吐霧的奧使，然後江湖味十足地說：「借個火吧！」

由於此情此景前所未見，大使腦子一時轉不過來，竟真的給俾斯麥遞了火柴，引發全場熱議，等奧使清醒，登時大怒，還叫囂著要找俾斯麥決鬥。殊不知俾斯麥大學時是決鬥狂，創下一年單挑別人二十五次且幾乎全勝的紀錄，於是他更加兇狠地回嘴：不必擇日，我們現在就到庭院去打。

如此悍勇，奧使慌得大亂，牢不可破的帝國傲氣從此一去不復返：決鬥是不可能的，奧使更害怕大大丟人，被自家皇帝修理。當雙方冷靜下來重啟談判，其他德語國家已對普魯士滿懷敬意，如果說有誰能撇開奧地利另立山頭，那麼他們相信，肯定就是普魯士了！

俾斯麥靠著種種劍走偏鋒的奇葩手腕，成了德國最名垂青史的政治家。當代人常罵他粗鄙，但我們後人讀歷史時，卻常讚嘆他洞見之準、行事之細、膽氣之足。也在俾斯麥「大智若狂」的幫助下，他效忠的普魯士國王成功登上德國皇帝的寶座，他自己也留給歷史最獨一無二的奇談。

●本文作者為Podcast頻道《時間的女兒：八卦歷史》主講