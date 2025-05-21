一直捨不得搬離住了二十餘年的透天起家厝，直到附近將重劃，擔心受到工程影響，才起了換屋的念頭。

那天本來要去山腳下的花市買花，路經一個新建案，心想看屋不用錢，便進去參觀。沒想到我對那位於山河之間、周邊環繞著綠地的別墅型社區一見鍾情，於是立刻下訂。

歡天喜地邀請親人來參觀新居，不料媽媽東看看西瞧瞧後，斷言：「從玄關往大門望出去有天斬煞，房屋後面有壁刀煞，風水不佳，不宜居住。買房的時候怎麼沒有仔細觀察一下呢？」一盆冷水從天而降，涼透我滿腔的喜悅。

然而，我那向來鐵齒的先生，卻認為這屋不僅是帝王的南北座向，日照充足，採光良好，透天邊間，且屋前有小花圃、屋後有大花園，市區中罕見，宛如一顆耀眼的鑽石，不可能風水不佳，堅持如期入住。

不知不覺，遷居十五年，社區風景隨季節遞嬗，不時有農友親切話家常，甚或分享一把現採的蔬菜，簡直如入桃花源，教人倍覺溫馨舒適。有人說：「最好的風水是人品。」我的「好宅」就是最佳寫照。