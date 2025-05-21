梅子／買花變買房
一直捨不得搬離住了二十餘年的透天起家厝，直到附近將重劃，擔心受到工程影響，才起了換屋的念頭。
那天本來要去山腳下的花市買花，路經一個新建案，心想看屋不用錢，便進去參觀。沒想到我對那位於山河之間、周邊環繞著綠地的別墅型社區一見鍾情，於是立刻下訂。
歡天喜地邀請親人來參觀新居，不料媽媽東看看西瞧瞧後，斷言：「從玄關往大門望出去有天斬煞，房屋後面有壁刀煞，風水不佳，不宜居住。買房的時候怎麼沒有仔細觀察一下呢？」一盆冷水從天而降，涼透我滿腔的喜悅。
然而，我那向來鐵齒的先生，卻認為這屋不僅是帝王的南北座向，日照充足，採光良好，透天邊間，且屋前有小花圃、屋後有大花園，市區中罕見，宛如一顆耀眼的鑽石，不可能風水不佳，堅持如期入住。
不知不覺，遷居十五年，社區風景隨季節遞嬗，不時有農友親切話家常，甚或分享一把現採的蔬菜，簡直如入桃花源，教人倍覺溫馨舒適。有人說：「最好的風水是人品。」我的「好宅」就是最佳寫照。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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