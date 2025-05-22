陳祖安／與世界交流，和大師交手

2009年高雄世界運動會與2017年台北世界大學運動會之後，台灣已許久未有大型國際綜合運動會，由雙北市合辦的世界壯年運動會，將於5月17日登場，應該是近年最盛大的國際賽事了。承辦國際賽事是行銷城市的最佳機會，尤其世壯運的理念是「終身運動」與「全民運動」，參賽限制寬鬆，只要年滿二十五或三十歲（視運動項目而定），無須通過國家選拔，報名即可參加。相較於高雄世運近四千名、台北世大運一萬一千多名選手，雙北世壯運共有兩萬五千多人報名，除了參賽者，還會有同行隊職員與親友，台灣將會湧入大量來自世界各地的運動愛好者，運動交流之餘，觀光必定是最大重點。

既然要行銷城市，但是由兩個城市共同舉辦，英文命名上要如何對外宣傳？會是Twin Taipei還是Grand Taipei呢？結果我想太多，當然是兩市齊名啦！雙北世壯運的英文全名是World Masters Games 2025 Taipei City & New Taipei City。只是選手會不會感到困惑，台北為什麼有新有舊？還有因為雙北運動場館不足以負擔三十五種運動項目，會有賽事在宜蘭縣、桃園市、新竹縣市，甚至到台中市舉行，會不會有參加輕艇或衝浪的選手，覺得好山好水的台北，其實是宜蘭；或是在台中比自由車的選手，搞不清楚Taichung到底屬於Taipei還是New Taipei？好啦！我真的是想太多，不管怎樣，可以讓世界認識台灣就很棒。

承辦國際賽不但能讓國人和世界交流，也提供了常人與大師交手的機會。世壯運英文名為World Masters Games，參加的都是大師級，聽起來就很神氣啊！雖說人人皆可報名，沒有一定能力應該也不敢隨便亂入。世壯運自1985年開辦以來，確實有許多退役國手或職業運動員、這種「大師級」人物參賽，證明自己寶刀未老，並持續發揮影響力推廣運動，非常符合其宗旨。像是今年台灣就有許多獎牌級數或星度很高的退役國手參與，如籃球的陳信安、左從凱、王志群、林冠綸、簡嘉宏、岳瀛立，射箭的陳詩園、袁叔琪、譚雅婷，跆拳道的洪佳君，排球的王明浚、黃培閎、張建邦、高偉誠、陳建禎、戴儒謙等。頂尖運動員外，也有不少愛好運動的藝人參加，更添賽事吸引力，最特別的是歌手蕭煌奇，可曾是代表台灣參加帕運的柔道國手喔。

還有最受矚目的棒球，有前職棒球星周思齊號召許多退役職棒選手，共組山羊兄弟隊（GOATBROS）參賽，GOAT是Greatest of All Time的縮寫，意旨運動界被公認為該領域最偉大的運動員，所以以此取名代表選手追求卓越的精神，台灣黑山羊又象徵台灣棒球的獨特與堅毅。前統一7-ELEVEn獅退役球員也組成「ENERGY隊」加入，雙方成員根本就是象獅OB大戰，對老球迷來說非常有看頭。

部分賽事會分實力級別，但大部分項目只有以年齡分組，所以「一般人」會有機會和「大師」在國際舞台競技，真可說嘴一輩子。我有位游泳愛好者好友，老是聽我炫耀游泳國手黃渼茜是研究所同學，因此看到渼茜為世壯運拍攝的宣傳影片後，馬上報名參賽積極備戰，期待能和偶像同場尬速，可是依年齡分組的話，應該只能說和渼茜游過同一個泳池吧──沒關係，能參與國際賽事「和世界挑一場」，還是很值得驕傲！