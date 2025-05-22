王雅涵／搞懂自己想要做的事，好難！

我的夢想是「睡到自然醒」

有位充滿熱情的朋友曾對我說：「每天叫醒我的都是夢想，每天都好期待起床。」聽到他這麼說，我腦子滿滿問號，心想：「你有事嗎？我每天只想睡到自然醒好嗎？」我不禁想到，究竟是可以睡到自然醒的人生比較爽，還是每天被夢想叫醒的人生比較爽？這沒有標準答案，但通常是「別人的比較爽」；我們總是羨慕別人、學習他人、想像某人，但其實一定也有人在羨慕我們，這就是比較，一個可以讓我們往上爬，也可以一蹶不振的魔法。

我從小的夢想之一就是「睡到自然醒」，國中開始便常常早自習沒到，但我不是那種很混的學生，該做的事情都有做，只是愛睡覺，所以常接到訓導處關切的電話。或許因為太愛睡覺了，長大後我很剛好地成為自由接案的心理師、講師。這是一份現在年輕人很羨慕的工作，充滿彈性和自由，但實際做了才發現，並不是天天都可以睡到自然醒，很多時候甚至不到六點就得出門，還好我愛睡的技能高超，讓我能在交通中快速補眠，工作時保持好精神。

「睡到自然醒」是我期待的生活，但這五個字背後的意義，其實是我想自由地決定自己何時起床，我想要沒有任何經濟壓力，睡飽後去做自己想做的事。所以我需要「財富自由」，才可以「睡到自然醒」，才可以「做我自己想做的事」。

這些夢想、期待、目標聽起來庸俗，似乎也是多數人的想法。但每個人都很清楚自己想要做什麼事嗎？當我們沒有真正搞清楚自己想要做的事情是什麼，當我們沒有想過「什麼事情讓我發自內心感到快樂和滿足」，就會想要抓住那些看得見的所謂的成功，以他人那些看起來很好的狀態，作為自己模仿和參考的依據。

能力性比較與意見性比較

美國社會心理學家利昂．費斯汀格的社會比較理論指出，人在缺乏客觀資訊時，會透過了解別人的狀況和意見來評估自己的狀態。因此當我們與看起來比我們好的人做對照時，會分成兩種：一是「能力性比較」，即視別人為競爭關係，比較容易出現負向情緒，例如羨慕、嫉妒、擔憂、焦慮等；另一種是「意見性比較」，就是參考他人意見和想法，反觀自己的狀態是否合宜或需要調整，進而出現正向情緒，例如樂觀、激勵等。

這些比較都與我們的心理健康狀態有很大的關係，我常說比較很重要，心靈雞湯會告訴你不要比較、好好做自己，問題是，若非因為比較，又怎麼知道自己到底是怎樣呢？就好比如果沒有身體質量指數（BMI）的標準值，如何知道自己體重過重，以致影響了健康？當我們把他人視為競爭關係，在看見任何社群媒體中具有情緒張力的圖文時（大多是人們精選出來很好的一面，或用美圖軟體修過的好身材），會讓我們的眼光停留更久，接著產生一些自我內言，像是「我要幹掉他」、「我要比他強」，或是「為什麼他過得這麼好而我卻這麼糟糕」，這些皆會讓我們離尋找自己的夢想愈來愈遠。但如果能夠吸取他人很好的一面來自我激勵，甚至真實地接觸與諮詢，也許就能看見他人更真實的夢想，從而找到屬於自己的夢想。

在自媒體盛行的時代，當我們參考別人所做的事而欲執行時，不妨先停下來思考一下，這真的是自己想要做或是喜歡的事情嗎？如果是，就再去尋找不同的人來參考和自我激勵；但如果你從未停下來想過，而是看一個學一個，這種怎麼做也做不好的無力感就會出現在身邊，讓你看不見自己的價值。

承認並非人人都有目標

有一種無力感來自「我無法做自己想做的事」，但這背後真正的無力感，其實來自「我不知道自己想要做的是什麼事」、「我不知道做什麼事會開心」。由於多數人真的能掌握的大概就是錢了，所以往往誤以為無力感來自於錢永遠賺得不夠多，然後把心力放在如何賺錢這件事上，不再面對那個不知道自己想要幹嘛的無力感，也不用再羨慕那些看起來很有夢想的人。

要面對這種無力感，也許要先做到的是，承認並且相信這世界並非人人都能有遠大的目標和方向，我們不要以此感到羞恥。但我們可以從生活中的大小事去尋找，從中建立價值感與成就感，成為一個能為了夢想而努力付出的人。

我們可以簡單設定一個不為賺錢的小目標持續做，累積久了就會成為自己的一部分。例如我每周上架一集Podcast，從自己錄音到朋友聊天，我因為節目關係可以邀約到很多人，且透過節目更加認識他們。持續了一百多集後就有了主題性的合作，像是幫政府錄節目談失智長輩和青壯年諮商方案。當然有些人一開始錄Podcast就是為了賺錢，設定好目標去執行，最後也有了很好的成績。所以只要做久了，總有一天會有屬於自己的時刻，最怕的就是還沒做就先說不可能、沒有、想不到。勇敢地跨出第一小步，就是面對夢想無力感的最大助力！

夢想需要眼光、信心，也需要築夢踏實，那些難以想像的夢想，那些與你現實差距甚遠、適合別人卻不適合你的夢想，只會讓你感到失落。了解自己擁有什麼、可以再累積些什麼，然後將大夢想切割成一個一個小目標，去看見生活中那些令自己開心的小事，你會發現其實並不需要累積財富後才能享受人生，而是現在就可以享受。

●摘自遠流出版《無力感世代：暫停一下又何妨！我只想好好活著》