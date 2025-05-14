小莊／壁咚

聯合報／ 文／小莊
壁咚。圖／小莊
壁咚。圖／小莊

壁咚的日文是「壁ドン」，原意指將牆壁拍出聲音來，但因為有陣子日劇十分盛行男主角為了不讓女主角逃避他的表白，將女生逼到牆角，一手按在牆壁上，兩人靠得很近，使得女主角小鹿亂撞的情節，於是「壁咚」這個既有聲音又有情境的詞，便開始大大流行起來。

我有生之年沒有過這樣浪漫的經驗，最接近的一次發生在上周，那是個繁忙的下班時間，我剛收拾完手邊的工作，急忙出門赴約。捷運月台人滿為患，甚至出動工作人員拉紅龍引導動線，我隱身在看起來最短的隊伍後面。待捷運進站，塞滿人的車廂僅吐出一兩名下車的乘客，我們這排可是有十幾個人等著上車，嗶嗶嗶的鈴聲催促著，擠在門口的人動也不動，上車的人慢慢找縫隙塞。嗶嗶嗶的鈴聲愈來愈急促，眼看就要關門，我終於來到門前而且快遲到了，暫時不管前方是個女生，將包包抱在胸前，前腳踏進門順勢把女生硬往前推，對方發出幽微的唉唷聲後，門隨即在我身後關起。我的位置很卡，拉不到吊環，為了平衡站立，得轉身伸手扶住車門。沒想到轉身之後，面對的是一個靠在透明隔板上，低頭滑手機的男子，我努力撐著手保持距離，心想下一站就換車了。

然而，此時捷運突然彎道減速，後面的人全朝我身上傾斜，我的臉也被推向男子，幾乎到了可以聞到鼻息的距離。男子故作鎮定地滑著手機，不敢抬起臉來，而我撐在車廂門上的手也已經快要失去施力點，心裡咒罵著：不要往我身上壓啦！

幸好，捷運及時到站，我一溜煙跳出車廂。天啊，這真是這輩子最可怕的壁咚經驗。

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