施彥如／如果在和平島，一個人水母漂

三年前的夏天，我以三十二歲「高齡」考到了汽車駕照。駕照到手後，先生為了讓我儘快養出開車上路的勇氣，連續幾個周末都設定開車一日遊的路線，鐵血教育讓我坐上駕駛座，磨練我駕駛技巧，也順便出遊約會，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。

一次炎夏周末天氣晴朗，先生提議去基隆和平島游泳。幾年前整治完善的和平島地質公園，不僅有永續生態導覽，岩石地景與人文步道，還有一處人工圈蓋起的海水游泳池——在海裡游泳，聽起來多麼吸引人！我們收拾了泳具（我認分地）驅車前往。

即使行車在基隆窄小的街道上，讓我驚叫連連（當然，先生也在副駕慘叫），但我們仍和平地抵達和平島，湛藍的天空，清澈的海水，奇形的岩石，眼前一望無際——都是人。

我們換裝，戴面鏡咬呼吸管，跳到池裡，在海水與人潮中實際體悟到隨波逐流的真義。幾乎無法伸展四肢游到對岸，不是途中遇到一組戲水的家庭，就是被人群所揚起的海底泥沙遮住了視線。幾趟下來，我放棄在海水裡游得跟標準五十公尺泳池一樣的執念，在靠近海水入水口一帶，找到一處以柵欄與石塊圍起的角落，一個人呆呆把頭埋進水中——忽然之間，我明白這才是海水泳池真正存在的意義。

那角落水質乾淨清澈，無風且浪平，我咬著呼吸管面朝下，有時把手腳攤浮在水面趴著，有時抱膝貼胸以水母漂之姿靜止著，看魚游，看陽光透過水面折射，形成亮晃的果凍。

因為有柵欄擋著，我不至於被捲離岸邊，因為有呼吸管和面鏡，不用頻繁抬頭換氣。不知道時間過了多久，我就一個人在那離人群有點距離的海水裡，趴浮、水母漂，什麼都不做，什麼聲音也聽不到，讓海浪緩緩推著我搖晃。我閉上眼睛，把自己交給海，把自己漂成（如果我仍有記憶）胎兒在羊水裡的狀態。

某次，和妹妹聊起和平島這公園，我興奮極了，向她推薦可以在海水裡水母漂，很舒壓很平靜，妹妹投來同情而悲憫的眼光：「大部分人都去網美擺拍和戲水，誰在那邊水母漂啦⋯⋯」

然而，先不論世人眼光，若諸位欲在紛擾人間中找到一處安放己心的所在，我衷心推薦去和平島水母漂。上岸後雖不至法喜充滿，但靈魂會充飽電；雖在海邊一下午會讓身軀曬黑一階，但從海中起身，世界卻從此明亮了起來。