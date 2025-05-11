好腎醫師／護理「荒」還是護理「慌」

護理師過去被譽為白衣天使，帶來希望與正能量，如今卻面臨身心俱疲、工作過勞的困境，許多人選擇轉行。這個曾被視為穩定的職業，現在不但教人卻步，甚至成為長輩勸阻後代從事的工作，究竟為什麼會這樣呢？

護理工作勞力也勞心

醫院的護理師要輪三班，十幾年前的白班人力需照顧八到十床患者，大夜班需照顧將近二十床病人，即使現今的照顧比例有稍微減少二至三人，許多醫療工作或如換尿布等雞毛蒜皮的事，仍需要她們親力親為。倘若遇到沒有陪病家屬的患者，如廁和擦拭身體等工作，只得由護理師包辦。曾聽她們玩笑道，自己的父母親都還沒有這種待遇。

一個護理師告訴我，某次換尿布時，不巧患者腹瀉，糞水狂瀉讓她的臉上也被噴到了一些，即使用很多洗手乳搓洗，味道仍久久不散，當天中午的便當，理所當然地因為胃口全失，被留置冰箱。

此外，由於離開前必須將手上所有患者的情況詳細轉達給下一班，在過去仍用手寫護理紀錄的年代，可以想見多麼艱辛。平時紀錄要詳盡確實，倘若發生重大事件，更是洋洋灑灑寫好幾張紙。有一次，白班小育的病人在下午三點因呼吸困難插管急救，儘管過程平穩，等到病人轉至加護病房，已超過下班時間的四點。當時的我擔任總醫師，上班前見她奮筆疾書，忙完手頭上的事情、約七點多準備下班，竟然還看到她在奮戰。到了隔天早上七點上班，她居然還在那，才正準備要回家。

看著她的黑眼圈，我想就算用頂級遮瑕膏也於事無補。即便這是特殊情況，其勞心勞力可見一斑。

體恤第一線工作人員

不過，「太累」並不是護理荒唯一的原因，畢竟哪個行業不辛苦？醫護本來就不是輕鬆的工作，過去支撐人走下去的，是一顆熱血助人的心，真正教人萌生離開念頭的，是長期不受尊重。

許多住院病人覺得自己需要被照顧，期待護理師除了打針抽血給藥之外，也負責生活起居。有次小玲在執行急救措施，另一床病人卻按鈴尋人，等她忙完趕過去，對方認為她延誤時間，罵了整整十分鐘。後來小玲才知道，患者之所以按鈴，是因為棉被掉到地上需要幫忙，儘管患者太太就睡在旁邊，他卻不想吵醒她，轉而理直氣壯地指使護理人員。最後，小玲多次解釋並道歉，事情才落幕。

此外，我也聽過不少次護理人員抱怨自己被病人毛手毛腳，像是揮動手臂假裝不小心碰觸到她們的臀部，或趁著彎腰打針偷窺其領口。這些工作上遭受的委屈，大多無法得到伸張，只能自行消化，有人選擇埋頭哭一哭，有人和同事互相取暖，有人另謀高就。

前陣子，患者跟我說醫療是服務業，工作人員應該要笑臉迎人。我回答他，大家工作一整天很辛苦了，難免面有倦容。不過，這樣的要求可能是大多數民眾的想法，因為網路上不乏這樣的聲音：「不爽做就不要做！」只是，若有一天這些人需要醫療協助，是不是會抱怨為什麼流程那麼慢？人力大量流失，影響運作，惡性循環的結果，就是留下來的人要做更多的事，也催化了離職的情緒，最終引爆醫療崩壞。

每個人都希望自己的專業被肯定、被尊重，此刻尚在第一線的醫療同仁，多保有一份熱血與執著，希望社會大眾可以體恤與珍惜，不要讓這份熱血冷卻，否則護理「荒」最後將演變為大眾「慌」。