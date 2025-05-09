郝至順／沒人帶路也能走

退休後和太太一起參加登山社的活動，由於有領隊帶路，真應了那句「上車睡覺，下車尿尿」，到了目的地就跟著健走，不用傷腦筋也不用記地理方位，跟班似的。過些時候，曾經去過的地方、爬過的山，記憶已模糊，最糗的是，同樣的地方登山社換個說法再去時，我們要回首才驚覺已經來過。

疫情發生後登山社全面停擺，太太琢磨著何不自己規畫行程呢？她負責交通路線，我負責膳食雜務，兩人合作無間，幾乎未曾發生重大錯誤。有一回在路途中偶遇登山社領隊，他看了我們的行程表後大為驚訝，直言比他們的還完美。這話使太太備受鼓舞，我們就這樣走南闖北踏上十餘座大百岳及七十餘座小百岳。

有日，在溪頭偶遇九十八歲洪老，問他為何一人獨行？他篤定自信地說：「十幾二十年前一起健行的山友，有些年紀還沒我大，卻已不在人世，有些還能走的，只走到大學池、神木幾個景點。我不能因為別人放棄，再說，自己一個人走，沒有壓力，反而輕鬆愉快。」洪老鏗鏘有力的一席話，開啟我獨自走向山林的想法。

在太太鼓勵下，當她長青學苑上課時，我便照著她先前規畫的行程，獨自一人爬山。起初有些孤單寂寞，但慢慢學習和自己相處、信任自己的判斷、認識自己的缺點，逐漸喜歡上這樣的旅程，不再輕易受人影響，不再感受社交的疲乏，自覺獲得前所未有的自信與滿足。

現在的我充分享受個人的時光，內心相較以往更為平靜、自在與喜悅。