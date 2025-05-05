壽香／誰好命

聯合報／ 文／壽香

許多人努力大半輩子，無非是想買下一間自己的房子。我記得剛開始打算置產，除了看遍房屋廣告，對於仲介也來者不拒，卻始終找不到合適的落腳處。

現代房屋格局、坪數、價格各異，唯一不變的是建地有限，幾乎沒有種花蒔草的空間。我常想起陶淵明的〈桃花源記〉：「緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛。」「土地平曠，屋舍儼然。有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。」羨慕不已。

記得曾有一位阿嬤嘮叨地嚷著：「現在的孩子很好命，茶來伸手、飯來張口，什麼事都不用做。我年輕時從早做到晚，很是辛勞，真是歹命。」我回應她：「不用羨慕，以前我們有『摸蜊仔兼洗褲』、『挖番薯炕窯』的小樂趣，現代的孩子只能生活在方格子裡，很難享有田園之樂了。您想想，是您好命，還是您孫子好命？」阿嬤停了片刻，說：「我較好命。」

小時候可以玩泥巴、走在田埂小徑捉青蛙、到河裡撈魚摸蛤蠣……如今這些樂趣已經不容易找到了。所以桃花源之美，總是令我魂牽夢縈。

：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）

假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在。

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