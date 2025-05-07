新生九層塔，時機與食材須相契合

午後至庭園摘採九層塔，之前翠綠茂長時無心烹煮，總覺無可搭配的食材，便任由炎日將它曬老催黃，待空閒時買來生鮮海產，園中卻無可摘之葉，心中不免遺憾。於是大刀闊斧伐去粗葉老梗，勤於澆灌施肥，入冬前嫩葉生出，讓人好是歡喜。

退休後生活多些餘裕，之前盡責緊張的鬧鐘不知何時亦自行歇息，晨間醒來天未亮便再多躺一會兒，反正也無啥急事。三餐極簡亦可以繁複慎重，一切全由自主。

回想之前因為性急，日子總過得焦慮火爆，烈火快炒、下手粗糙，炒鍋燒壞無數，食材浪費及席間因情緒破壞掉的興致不知幾回。年輕力盛如日中天不見得是一日最佳時分，午後燥熱緩和，感覺更有閒情逸致。

離開職場後往昔被工作占滿的心思驀地空閒，輕鬆之餘卻也伴隨一些失落，一想到長期耕種造成土地貧瘠，必須休養生息，人也該留些時間給自己，心情便就釋然。摘下九層塔青葉沖浸水中，爆香蔥蒜，將洗淨蛤蜊傾入鍋裡，嗆酒、覆蓋，待聞輕巧爆裂聲接連傳來，將那青葉加入氤氳水煙，佳肴便就完成。

霜降涼爽兩天秋老虎又來，午後熱氣稍減，於流理台前準備晚餐，將水蓮剪成小段、魚片滴淋蠔油後翻面，此例行的瑣碎工作此時讓人覺得心安。兒畢業後回家短住，自上回新冠肺炎自美返台避難，之後便無機會與他長久相處，遑論為他烹煮。家人同聚，親手為之配菜、考慮飲食均衡營養，有什麼比此更幸福！

憶婚後先陪夫婿負笈美國、返台後加入職場、陪伴孩子成長，上班身負授業重任、下班後忙碌打理家務，日日風風火火，罕有清閒之時。過往日子若說有何愜意，應就是那一日三餐串連起來的溫飽真實感，是那一瓢一飲，一碟醬豆一碗清湯，支持我與身邊之人走到此時。

將雞腿去皮切中塊，薑片與蒜以麻油煸香後倒入雞腿，加酒與蠔油拌炒燜熟，收汁後加九層塔翻炒兩下盛進砂鍋，一室便盈滿馨香幸福。將來未來的涼意，未明朗的前景瀰漫雲霧，讓人懷抱欣喜等候，倍加珍惜眼前這美的停頓。

重修拿手菜，串聯記憶中的美味

孩子歡喜吃些什麼？往昔印象經時空變動須作修正，有些喜好會隨年歲遺失、有些則愈益深刻，成為無法替代的特定情節。印象中一家經常圍著電視前的小桌，孩子雖不願意，卻不得不將我胡亂從廚房裡端出的菜、肉、米飯或麵食吞進肚子。我嘴忙著發號施令，兩耳豎起張聽過濾身旁爭吵，亦將螢幕方框裡的時事隨機聽聞一些。之後孩子陸續離家，全家人一起用餐的機會不多，讓人愈加珍惜。每次他們回來，總想煮些異鄉較難吃到的滋味，烹煮一餐變得更愈慎重。

烤午仔、薑絲燒牡蠣，或將牛腩滷至他們偏好的軟嫩。甜美鮮魚佐現擠檸檬，至於牛肉湯鹹度剛好，另以鐵鍋將全麥麵條煮熟撈起加入，湯裡含融溫情醬色、青蔥漂浮表面，麵條、湯與肉的比例全依個別喜好。瞧他們吸幾條麵搭一口湯，口齒嚼咬Q彈肉塊，神情陶醉融入，整個過程流暢動人，如製作精美的有聲圖畫書。

感謝盤中飧、那曾經粗糙或精緻的滋味，將我們帶回往昔一家人相聚的溫暖時光。

孩子還愛吃些什麼？清炒空心菜、小白菜或地瓜葉，那些異鄉土地生長不出的嫩葉、他國料理無緣會見的火候，啊，一把青蔬、一畦家鄉土壤氣候和水質孕育出的能量與營養隨著記憶端上桌，生命因此豐盛圓滿。之前未退休，即便孩子難得回來亦未能有太多相處時間，遑論為之煮食。此回可以好好琢磨，一償多年心願。

長伴左右或者用心貼近，只要還能切洗、煎煮，為親人烹煮，日子便不至於太壞！