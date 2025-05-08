陳祖安／嚦咕嚦咕祖孫運動

去年暑假自美返台實習的外娚女，在朋友家學會了麻將，卻不知她外婆也就是我娘，可是麻將齡超越半世紀的高手，何必捨近求遠出門拜師？於是我媽命我爸拿出陳封已久的麻將桌，想好好給孫女特訓一番。家中成員單薄，為了湊牌咖，只好把我才九歲的女兒也叫上桌，順便一次教會小孫女。

不知道是新手運氣還是天賦異稟，我女兒比她表姊還快上手，玩不到一圈基本規則全會了，而且碰牌、出牌速度順暢，毫不遲疑。我媽有兩個女兒，我姊不會麻將，我只會吃吃、碰碰、等胡牌，怎麼開局、算台全不會，兩個女婿也都不會打，我媽見她一身牌技終於後繼有人，樂不可支。無奈外娚女有選擇困難症，打牌總猶豫不決，三兩下就覺得不好玩了，加上平日實習生活忙碌，周末只想睡大頭覺或和朋友出去玩，沒興趣跟老人小孩在家弘揚國粹，打了兩次就飛回美國。

暑假過後大家回歸上班上學，牌咖缺缺，我媽傳授絕技的熱火很快被澆熄，麻將桌再度塵封。直到今年過年，女兒很認真要執行社會課教的年節習俗：初一走春，初二回娘家，初三睡到自然醒……以上都很容易完成，但對「初四迎財神」遲遲沒想法。幸好，先生打算在過年期間與女兒回味經典賀歲港片，父女倆正巧複習到2002年由劉德華、梁詠琪、劉青雲和古天樂主演的《嚦咕嚦咕新年財》，才提供了我們初四活動的點子。

我熱邀爸媽再度拿出牌桌，初四那天帶著女兒到外公外婆家迎財神，但想不到的是我爸一人獨贏三家，女兒財運欠佳沒能為紅包加碼。不過，她牌技精進而且牌品極佳，沒胡到牌依舊覺得很好玩。祖孫皆歡喜地度過初四假期，為年節生活畫下完美句點。我的娘家人都很不愛身體運動，很高興我找到了一個可以全家一起從事的腦力運動。

腦力運動也是運動，西洋棋、圍棋、橋牌及電競，都是國際奧林匹克委員會認證的體育競技項目。2022年杭州亞運，台灣隊的圍棋、電競和橋牌選手，可是拿下了2金3銀2銅的佳績，尤其是贏得台灣亞運史上首面圍棋金牌的許皓鋐，陸續擊倒世界排名前三好手的過程真是帥翻了。國粹麻將和一般運動同樣有益身心，老人可以預防失智，小孩能夠訓練邏輯思維，家人朋友在牌桌上聊天互動、增進情感，相信也能產出令人愉悅的腦內啡，只要不是非法賭博，真是很值得推廣的運動呢。