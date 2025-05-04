楊鳳珠／被他喜歡了半輩子
高中時，他追求過我，畢業後，失了聯絡。
後來，我在社群上搜尋到他，就這樣關注著，不知不覺過了幾十年。
看著他從原來竟跟我在同個城市工作，到年紀大被逼退返鄉，偶爾會跟村人出海捕魚。兄長、父母相繼過世後，一直未婚的他迷上了跑馬拉松，有一群一發文就會熱情回應的跑友。
大家都知道，他念高中時有一位心儀的女神，她可愛、任性、功課好，每天傍晚下課後，他會假借先放晚自習課本之名，到她的教室去，這樣就有機會跟還留在教室溫習功課的她說上話。
晚自習時，他會刻意選坐在她的座位上，有時看見她沒帶走的書本作業，會偷偷翻閱後小心復位……他有說不完的女神故事，篇篇都獲得好友留言按讚。
至今我仍沒勇氣點下「加好友」。他的記憶因為久遠又被多次回憶修飾得太美好，跟當年的事實已不完全相同。但只要他發女神的故事，我總是會反覆地看。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言