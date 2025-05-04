楊鳳珠／被他喜歡了半輩子

高中時，他追求過我，畢業後，失了聯絡。

後來，我在社群上搜尋到他，就這樣關注著，不知不覺過了幾十年。

看著他從原來竟跟我在同個城市工作，到年紀大被逼退返鄉，偶爾會跟村人出海捕魚。兄長、父母相繼過世後，一直未婚的他迷上了跑馬拉松，有一群一發文就會熱情回應的跑友。

大家都知道，他念高中時有一位心儀的女神，她可愛、任性、功課好，每天傍晚下課後，他會假借先放晚自習課本之名，到她的教室去，這樣就有機會跟還留在教室溫習功課的她說上話。

晚自習時，他會刻意選坐在她的座位上，有時看見她沒帶走的書本作業，會偷偷翻閱後小心復位……他有說不完的女神故事，篇篇都獲得好友留言按讚。

至今我仍沒勇氣點下「加好友」。他的記憶因為久遠又被多次回憶修飾得太美好，跟當年的事實已不完全相同。但只要他發女神的故事，我總是會反覆地看。