綦孟柔／獸醫的奇招生存術

讀者或許曾在網路上看過一則影片：一位獸醫師使用皮製手套保定刺蝟，同時用嘴巴咬著針筒，幫刺蝟打針。怎麼用嘴巴打針？很難想像吧！但這早已是許多特殊寵物或野生動物獸醫師的日常，因為我們遇到的動物種類繁多，人力及物力資源卻沒有理想上的完備，很多時候得仰賴突發奇想，方能完成醫療處置。

舉例來說，要幫陸龜檢查時，不想讓牠走來走去亂動，就會找一個比牠腹甲小的容器，藉此把牠墊高起來，懸在半空中，就哪裡都去不了了。又或者，遇到幫倉鼠手術的時候，我會使用眼科手術的器械，因為它們比一般器械小很多，恰好一隻倉鼠也比眼睛大不了多少，所以非常適用。

無論動物體型是大是小，皆要想辦法變通

我曾經服務於同時醫療犬貓與特寵的醫院，那時常聽到犬貓獸醫大讚特寵獸醫好有創意。這是因為特寵的體型大大小小，現有的醫療耗材不太可能符合所有動物，非得動點腦筋不可。比如，遇到一隻二十克的文鳥腳爪受傷、需要包紮，助理會拿院裡最細的膠帶與彈繃，但它們仍然比鳥本身還要大，於是我低頭默默製作袖珍紙膠、袖珍彈繃、袖珍紗布，製作完成後，再用鑷子完成包紮──因為東西太小了，手指頭拿不了。

遇到體型很大的動物，也同樣要想辦法變通。有一回，我要幫一隻黑熊清理感染的包皮，便依循過往為狗狗處理的經驗，使用針筒吸取消毒液進行沖洗。然而，熊的外生殖器還是比狗的大一些，沖了幾次後，我的手因為反覆抽吸針筒變得很痠，索性將消毒液配到點滴包裡，直接使用點滴套組來沖洗，不到五分鐘就處理完畢。

那如果遇到很兇的動物呢？有一次在明尼蘇達，我跟著當地獸醫進行擬鱷龜的醫療處置，由於擬鱷龜是一種攻擊性極強、咬合力極大的動物，當那位獸醫請我跟著他一起操作，我特別提醒他自己沒碰過擬鱷龜，這樣會不會有危險？只見他一派輕鬆地揮揮手，拿起一個鐵製的杯子，示範如何一手抓住擬鱷龜的尾巴，一手從腹甲將牠撐起來，再迅速地以鐵杯覆蓋擬鱷龜的頭──一只鐵杯控制一隻擬鱷龜，我們兩個不用出任何蠻力，就順利地為牠打針。

跟動物鬥智的時候，更需要獸醫發揮創意

面對很兇的動物，還可以發展出遠距離治療方法。每當兇猛的獅子、老虎身上有傷，需要天天使用消毒液沖洗傷口，避免感染，我們就很煩惱，因為沖洗過程會產生刺痛，這些大貓根本不願意靠近籠邊，讓人好好治療。但有一天，我尋思什麼東西可以讓水噴很遠、方便移動瞄準傷口，又不至於浪費掉過多的消毒液──搭啦！澆花用的加壓噴水器，一個約一公升大小的容器，透過手動加壓，把噴頭調成水柱狀，大拇指一按，沖洗傷口這件事瞬間變得容易許多。

除此之外，跟動物鬥智的時候也要發揮創意，像是如何不讓包紮被動物拆掉。動物沒有辦法像人一樣理解並且接受包紮，不同物種還會有不同的拆包紮技巧，像嘴巴很靈活的鸚鵡，一定要戴上頭套，否則飼主還沒結帳，包紮就已經被拆光光；手腳靈活的，像靈長類獼猴，只要牠們還有一隻手或腳的自由，任何包紮都會被拆掉。

面對獼猴，我試過幾種方法，像是把手跟身體包在一起，讓手沒辦法拆包紮。但如果被牠發現腳可以使用，那就要把腳掌包成如哆啦A夢的手一樣。可是，透過嘴巴，他還是能慢慢地把腳上的包紮撕開……倘若這隻獼猴這麼堅持，我就會在牠身上各個地方包上很多無謂的假包紮，手、腳、身體都包好幾個很難拆可是拆得開的，讓牠去拆那些假包紮，慢慢拆，至少拖延時間，不要去碰到真正的傷處。

這些看似好笑或荒唐的醫療處置，說到底都是獸醫師絞盡腦汁後的用心，所有創意的發想，源自不願意輕易放棄任何一條生命的決心。

●本文作者創辦野灣野生動物保育協會，投入花東地區野生動物救援及環境教育。若您願意一起投入野生動物保育，請見：https://www.wildonetaiwan.org