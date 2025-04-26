盧建彰／和愛的人住在愛的書堆裡
我最想居住的地方，非常美好。
躺在床上，伸手就能從書架拿下剛印好上市的新書，靠著舒服的枕頭，在澄黃燈泡下，輕輕地翻著書頁。右手邊的桌上，擺著剛剛手沖好的咖啡，我在咖啡香裡為書中主角的遭遇緊張著。
這時候，如果有邁爾士戴維斯的小號，和約翰柯川的薩克斯風就更棒了。有好的音樂和好的書，就會構成完美結界，保護我忘記這個世界的醜陋。
如果要更貪心一點，那就讓我的枕頭旁邊還有兩個枕頭，一個是妻的，一個是女兒的，然後三個人彼此相靠，各自拿著自己喜歡的書看著。我們可以在覺得有點累的時候，停下來對旁邊的人說剛剛讀的故事；或者在覺得有點淚的時候，抱一抱身旁那個真實的人，慶幸自己有這個人。
噢，這麼美好的地方，我一定要去住，不，我一定要讓它發生，最好天天發生。
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話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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