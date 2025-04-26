失眠是神經科門診的常客，為了求快及方便，大多數人選擇長期服藥，日子久了，醫生和患者都對此習以為常，日復一日地開藥、吃藥。

一位年約五十歲的大姊走進診間，整齊俐落的短髮，中等偏瘦的身材。

「醫師您好，我想向您請教失眠的問題。」

大姊鉅細靡遺地將自己的睡眠狀況做報告，聽起來是單純的不易入睡。不過，我更注意到的，她的陳述有條有理，與許多一進診間就緊張、一股腦地把自己的不舒服傾倒而出的病患，很不一樣。

我向大姊說明睡眠衛生的概念：規律的有氧運動加上日曬，儘量不要在床上做睡眠以外的事，讓身體碰到床就知道該睡了，配合輕量的短效安眠藥，應該會有些幫助。

時隔一個月，大姊如期回診。

「我照醫師說的做了，從那時開始每天戶外慢跑二十分鐘，睡前不滑手機，再加上簡單的瑜伽，現在安眠藥不用每天吃了，您這次可以開少一點囉。」

第一次聽到患者希望藥開少一點──大部分的人，都希望能靠藥物一勞永逸，實際聽從建議執行運動的人，不要說少之又少，根本是聞所未聞。此後，經過三個月的相處，大姊已不需要規律回診，有時可以一整周在不服藥的情況下入眠。

大約半年過去，某天大姊卻提前預約了回診。

「醫生，我上禮拜發生車禍，摔到尾椎的地方，我還是儘量持續簡單的走路運動，但晚上怎麼躺都好痛，因此又開始失眠……」

因為疼痛而選擇服用大量的藥物，是大多數人的第一直覺，甚至會完全停止運動習慣，可是我查詢了大姊的健保卡，發現她並沒有因此多吃安眠藥，仍相信靠運動可以改善睡眠，相信著我對她說過的話。

我暗暗感動，也為大姊調整了用藥──此時止痛比安眠更為重要，如果真的太痛，不必勉強自己每天運動，來日方長，循序漸進。時隔兩個月，她穩定恢復，也重拾了例行的慢跑。

現今的醫療環境已不如過往，許多人有自己的想法，醫生充其量是個提供建議的角色，因此遇見一位如此配合且自律的患者，令我印象非常深刻，也再再提醒自己時刻精進，才不辜負患者的信任。