劉洪貞／再談春風化雨的高天相老師

拜讀六月花的〈夜探學生家門，美濃高天相老師〉，我想起自己認識的高老師。他教學認真，關心清貧學生，同學要參加田徑賽買不起鞋子，他適時遞上一雙，跑出兩面金牌。

初三那年，他擔任我們班的美術老師，教學採開放式，經常戴著斗笠，帶領背著畫板的我們到郊外寫生。他把大自然當教材，要我們盡情揮灑，有人畫吹笛的牧童，有人畫插秧的農夫，有人畫三合院……純樸的美濃風情躍然紙上。

他除了教美術還教國文，並負責編輯校刊，我偶爾也會投稿。當時作品要寫在稿紙上，一張稿紙一毛錢，有回我因沒存到足夠的錢，便沒有寫。一天，他在校園遇上我，問都快截稿了，怎麼還沒看到我的稿子？我低下頭回：「沒有稿紙。」他聽了要我放學去辦公室找他，一口氣給了二十張，還叮嚀我持續寫、不要放棄，能享受文字的優美是快樂的。

他的話我一直記著，離開學校後即使工作很忙，也會擠出一點時間書寫。有一年，高雄縣政府甄選文藝作家作品集出版，我以《紙傘美友情濃》一書僥倖錄取。新書發表會當天，現場擠滿了媒體記者，當時在報社兼差的高天相老師也來採訪。活動進行到上台接受縣長表揚並發表感言時，我請他一起來，並且告訴大家自己今天的一切榮耀，皆要歸功於高老師的用心和鼓勵，台下掌聲不斷。

是的，能倘佯在文字的優美中是快樂的，數十年來我一直心存感激。