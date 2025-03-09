六月花／夜探學生家門，美濃高天相老師

他的眉批常比周記字數還多

高天相老師是我國中二、三年級導師，任教科目是國文。老師籍貫是安東省，中等身材，微胖，嗓門大，有著北方人豪爽性格。他曾說，穩婆接生他時，因奄奄一息，家人誤認他已死去，棄置於垃圾場，隆冬天寒，不久嬰兒哭聲大作，家人喜出望外，趕忙抱回屋內。我思忖天相之名是否隱含「吉人自有天相」之意？冬天，鴨綠江江水一片結凍，老師與兒時玩伴在江上玩耍，一下子跑到韓國，一下子又回到自己的祖國，他常跟我們說：「我一天要出國好幾次呢。」或許南台灣的冬天是小兒科，常常學校周一朝會，偌大的操場上，全校師生均穿夾克或長袖衣物，只見他一人著短袖，並不畏寒。

老師每天很早到校，七點多就坐進教室批改周記，順便督導大家早自修。早到的同學向他問早，他會回禮，近八點才進教室問早的同學，得到的回應常是：「已經不早了。」老師以毛筆沾紅墨水批改周記，眉批常是洋洋灑灑好幾行，有時寫的內容比某些同學還多，內容草率的、敷衍的，到了周三、四很難逃被退回重寫的命運。小楷毛筆字跡寫得工整的、內容寫得精采的，也會被公開表揚。其實，一學期近二十篇周記，這等於讓我們又多上了近二十節的作文課。

國三下學期，聯考將屆，老師除了國文，也幫我們複習地理科，尤其是東北鐵路的交會站名，他爛熟於胸，有時他提問的交會站，課本裡並無記載。民國七十年代，老師深知讀書與升學是翻轉人生的重要手段，他在黑板最右邊用粉筆書寫怵目驚心的十個大字：「考上一條龍，落榜一條蟲。」旁邊則是聯考倒數計時的日數，每天由值日生更新。其他科目的老師進教室授課，有時也會複誦這十字，激勵與提醒我們。

全班五十六位都是他的女兒

老師曾在班上詢問：「某某某，昨晚剛九點，老師經過你家，看到你家燈光全都熄了，這麼早睡嗎？要用功一點。」大家才知道，原來老師晚上也能以此方式進行家庭訪問。老師規定家中新裝設電話的同學，必須向他登記電話號碼，以利他與家長或我們聯繫，有時電話月費高達一千多元，接近他月薪的十分之一。老師視我們如己出，夏天暑熱，他會讓班長到學校福利社買冰棒，撫慰全班上第八節輔導課之「辛勞」。老師曾戲稱：「我沒有女兒，你們五十六位全部都是我女兒。」

班上同學若表現優異，老師會觀察他哪一科目較弱，購買優質的參考書贈與同學。他也常自掏腰包，幫一些窮困或考上高中第一志願卻無力升學的同學，出資註冊。其實那年代教師薪資極其微薄，如此義舉，贏得許多家長及學生一生的感念和尊敬。

老師十幾歲時，響應國家「十萬青年十萬軍」口號，毅然從軍，參與抗日。之後隨部隊來台，在美濃鎮落地生根。因努力與機緣，至美濃國中任教。二十多年教職生涯，培育出無數俊彥，不少學生在政壇、學界、警界和國軍，嶄露頭角並出類拔萃。

三子海軍上校高宏更在美濃國小成立「高天相老師陽光有品勤學獎學金」，賡續父親善行，照顧家鄉幼苗。根據記者孫建屏先生報導，老師曾兼任記者，深入偏鄉，專題報導六龜鄉「山地育幼院」及里港鄉大陳義胞村「信望愛育幼院」，讓偏鄉弱勢受到政府和各界重視。

我何其有幸成為老師的學生，幾年前我從教職退休，深深感佩他在四十多年前，用一顆熾熱的心教導我們、幫助我們。如今老師已辭世多年，每念及師恩，眼眶不禁濕潤。