陳妙瑜／當年的委屈成了現在的福氣

回首生命轉彎的地方，那一路風雨，已是八年前往事。屆退那年，家裡諸多考驗跌宕層出，件件虐心，不得已捨離待拍賣的自宅，轉遷至租賃處。搬家當日，猶記是淒風苦雨的天氣，應和著當時萬分不甘與忿怒的糾結。

意外地，我慢慢發現租處有許多驚喜：冬暖夏涼的座向舒適宜居、一樓無障礙空間使高齡老母出入方便、位居無尾巷底免去交通安全的顧慮。最特別的是，鄰居見了面都會簡短問候，互相交換消息也分享烹煮的可口菜肴……彷彿回到小時候南部鄉間，各家走動的氛圍，這在冷漠疏離的現代都市裡很不可思議。

那些年歷經百般波瀾，而今是雨停風歇的喘息。媽媽之前掛在嘴上的哀怨：「阮足歹運，食到老還得租厝住。」最近已變成：「住台北四十餘年，這裡的厝邊最有人情味！」

門鈴又在午後響起，對門阿婆大聲招呼著：「曝日頭喔！緊出來行行、開講！」我扶著行動不便的媽媽走出門，斜照入屋的金陽是人事妥安的確幸、萬緣輕落的靜好。好喜歡！