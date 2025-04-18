陳妙瑜／當年的委屈成了現在的福氣
回首生命轉彎的地方，那一路風雨，已是八年前往事。屆退那年，家裡諸多考驗跌宕層出，件件虐心，不得已捨離待拍賣的自宅，轉遷至租賃處。搬家當日，猶記是淒風苦雨的天氣，應和著當時萬分不甘與忿怒的糾結。
意外地，我慢慢發現租處有許多驚喜：冬暖夏涼的座向舒適宜居、一樓無障礙空間使高齡老母出入方便、位居無尾巷底免去交通安全的顧慮。最特別的是，鄰居見了面都會簡短問候，互相交換消息也分享烹煮的可口菜肴……彷彿回到小時候南部鄉間，各家走動的氛圍，這在冷漠疏離的現代都市裡很不可思議。
那些年歷經百般波瀾，而今是雨停風歇的喘息。媽媽之前掛在嘴上的哀怨：「阮足歹運，食到老還得租厝住。」最近已變成：「住台北四十餘年，這裡的厝邊最有人情味！」
門鈴又在午後響起，對門阿婆大聲招呼著：「曝日頭喔！緊出來行行、開講！」我扶著行動不便的媽媽走出門，斜照入屋的金陽是人事妥安的確幸、萬緣輕落的靜好。好喜歡！
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在，刊登順序前五名者，可獲得蔚藍文化出版的《不是只有玉里麵——神山腳下的菜市場》。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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