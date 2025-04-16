因為腸胃炎連吃了好幾天的白饅頭，身體恢復之後想著該去餐廳滿足口腹之慾，順便補充一下營養。太刺激的美食先排除在外，寒冷的季節直覺想到火鍋，搜尋後發現住家附近的百貨樓上有吃到飽的二十四小時日式火鍋店，這樣應該可以自己控制食物的質與量，便興沖沖前往。

我被安排到邊邊的小桌，上來點餐的年輕店員講話有大舌頭又戴著口罩，很難聽清楚他在說什麼。日式菜單的邏輯跟台式火鍋不同，但我問了半天仍聽不清楚，又不好意思明說他的問題，擔心讓對方有羞辱感，於是指著低脂牛的選項與湯頭，便起身去沙拉吧夾菜。

病剛好，什麼都想來一點，尤其店家主張天然蔬菜，面前大量的蔬菜自然是我最好的營養補充，也當然不能錯過日式竹輪、火鍋料等。待我端著豐盛的菜盤滿足地回到座位，肉品隨之送上來，一個個方盒子堆了有八層之多──我不是點一份低脂牛嗎？好奇地翻開每一層，有雞肉、豬肉、牛肉等各部位，原來菜單要看橫排的一行，右邊格子還有寫著更多的內容。確定沒點錯餐後，開始大快朵頤。

吃著吃著，目光掃到桌旁小立牌，上頭寫著為了鼓勵顧客不要浪費食材，只要在用餐後拍攝沒有剩餘食材的碗盤與鍋子，結帳時出示就可以得到優惠券。舉頭一看，店內果然充滿愛惜食物的氣氛，顧客結帳時紛紛秀手機，人人都是好國民。我望著堆積如山的食材，雖然想著剛剛才痊癒的腸胃，但這口氣可不能輸，頓時把自己變成嚴格的廚餘處理機，硬是把所有食材吃個精光，連巡視的店員經過都報以欽佩的目光。然而，我心裡有一種不甘願，面子顧全了，享受美食的目的還是不能放棄啊，於是起身繼續進攻甜點區的霜淇淋與葛粉。

結帳時我向店員秀出手機照片，立直身子保持優雅地離開，同時間滿到喉嚨的食物差點嚥不下去，這種好勝心真不該用在這地方。