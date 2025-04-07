正如同原初的馬來語義「泥濘的匯合」，吉隆坡的確是一座族群、文化俱混雜的城市。作為馬來西亞法定的聯邦首都，吉隆坡不僅早已躋身國際都會之列，與此同時也充滿了獨特的歷史感──此間的歷史感，並非由後設的博物館、紀念堂所堆疊出來，卻每每深入街巷肌理，積澱於庶民生活和尋常風物之中。

比如空間地景，由圓頂、迴廊和喚拜塔共構而成的宗教建築廓線，向來是吉隆坡市區最殊勝的存在，每逢禮拜時節，古老的清真大寺兀自吞吐著四方洶湧的伊斯蘭信眾，氣勢可與遠近林立的摩登華廈相頡頏；熱鬧的武吉免登街頭則不時可見色彩繽紛的裝置藝術，無論是繪畫或雕塑，主題每每環繞著族群共榮的意象開展，亦不乏強調人類文明與大自然和諧並存的動植物圖騰；至於人潮洶湧的茨廠街（八打靈街）一帶就更不用提了，作為東南亞開發最早的華埠之一，如今小道深巷間猶仍可見門庭靜好的同鄉會館與漢方藥鋪，而在食肆爆炒油鹽醬醋的調味香氛中，亦不時穿插著幾經歲月醃漬過的唐山口音──雖說現下在此鬻售名牌贗貨的攤販吆喝聲，似乎要更為搶戲一些。

茨廠街之「茨」，原意係指木薯，經刮皮煮熟後可作為口糧食用，也可加以研磨，精製成市面上常見的太白粉。據聞此前赫赫有名的華人甲必丹（荷蘭語「kapitein」的南方漢語音譯，意為領袖）葉亞來，在一個多世紀前嘗於本地開設一間茨粉工廠，儘管不到兩年光景就因營生不善而宣告倒閉，「茨廠」之名卻就此保留了下來。

我其生也晚，沒能趕上茨廠街風華正茂的年代，如今前來僅能勉力拈得遺緒，在錯綜的遮棚以及一串串紅燈籠底下，遙憶販夫和苦力滿場跑走的歲月。除了頗具年頭的舊式唐樓，旅遊指南必定會介紹茨廠街區幾間正宗而實惠的老字號餐館：從靚粥到鹹鴨，從老鼠粉到曼煎糕，當然還少不了熱的豆腐花、甜的豆漿水……由潮州家族引進的銅板美食，在歷經幾代人的擺賣後，不意竟成就了一段舌尖上的人間煙火，就連馬來西亞在位期最長的前首相，也難以抵拒那股香濃醇郁的滋味呢！

有煙火的地方自然也會有香火。與茨廠街相毗鄰的仙四師爺宮，入口就摺藏在一片不甚起眼的矮舊建築間，立廟迄今已有約莫一百五十年的歷史，允為吉隆坡華人廟宇之最。不若一般的佛寺道觀，仙四師爺宮以文昌、觀音等為陪祀，主殿卻供奉著甲必丹盛明利（仙師爺）、葉亞來以及「長勝將軍」鍾炳來（四師爺），都是早些年過水南洋，終而於異地散葉開枝、遠播威名的漢家僑領。

乾坤蒼莽，彼時落番的移民隨著鼎鼎世景流轉，逐漸熬成遺民，最終則又歸了戶、改了音，蛻化為「夷民」，然而其精神原鄉總依稀帶有唐山的風貌：歇山和斗拱，楹聯與畫燭，一水天涯的馬華後裔或許終將在裊裊上騰的篆煙間，安頓時光之中奔波輾轉的渡海心。