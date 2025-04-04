洪惠風／護理的勳章：安妮

醫院的人力吃緊，心臟科的病人有時會收到非專科病房，那天就是這樣，我的病人住進了9A病房。去查房時，剛開始沒什麼特別的感覺，但一回頭看到熟悉的護理師們，四年前的回憶突然湧上心頭。我環顧周遭，隔離設施已經拆得一乾二淨，但當時的影像在腦海中依舊鮮明，9A病房曾是我們的戰場，9A同仁是我們的戰友。

2021年五月，Covid alpha肆虐，台灣進入三級警戒，高中以下學校開始停課，十天內確診人數從五千人升到一萬人，死亡人數節節攀升，人心惶惶，面對來勢洶洶的病情，醫護也是惴惴不安。

那時新光醫院隔離病房大舉擴編，除原本感染科胸腔科人力外，徵召了許多人投入戰線，心臟科志願的主治醫師（劉哲仰、陳隆景、趙書平、賴威廷）與專科護理師（翟國媛、劉宗昭）被分配到了10B跟9A病房，我被分在了9A。

9A是隔離病房，從護理站進入隔離區，必須先花個十幾分鐘把自己密密實實地包起來，出來時脫裝備的步驟更為重要，雖然已經很疲憊與虛脫，但只要一點錯誤，就不堪設想。護理師的工作比醫師更繁重、更辛苦也更危險，她們必須頻繁穿脫隔離衣進出隔離區處理大大小小的事情，任一閃失就是自己與同住家人一起感染。

有天查房時，9A的顏雅誼護理長跟我講了安妮的故事……

夜班住進一位從來沒有一個人獨處過的失智阿嬤，她一進隔離病房就非常害怕，不斷地吵著要出去。那時疫情剛起，規定家人不得陪伴，護理師隔離區內外工作非常繁雜，雖然有心，卻無法分身，更擔心阿嬤亂走闖出禁區，把病毒帶出來。

剛開始護理師把棉被綁起來放在陪伴床上，跟阿嬤說那是她的阿孫，但阿嬤研究了一下，過沒多久就開始不滿，抱怨那不是真的，說護理師都在騙她。劉美伶、陳靖雯、黃筱涵和江岷萱（3A支援同仁）四位護理師左思右想，試著用另一個方法，她們用隔離衣、枕頭、手套、鞋套、帽子製作了一個專責陪伴的假人，把隔離衣的肚子裡塞進棉被，再綁起吹飽氣的手套，填入隔離衣中作為四肢與臉部，用筆畫上五官，再幫它戴上髮帽，腳上穿起鞋套，還幫假人取了個名字：安妮。

見到放在陪伴床上的安妮，阿嬤的情緒很快就安定下來，從監視器上可以看到她跟安妮講話，把安妮扶正坐好，甚至是戴好帽子。這樣一直到十天的隔離結束，出院時阿嬤都沒發現真相。

聽完故事我非常感動，很想把這個安妮收藏起來，因為對我來說，這是護理的勳章，代表著愛心、創意與盡責，更展現出了護理人員血管中流動的護、理、魂。