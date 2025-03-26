蔡富澧／執念〈大悲咒〉
民國75年，我在金門接觸、研讀《藥師經》，一年後回台，接著念《普門品》和觀世音菩薩聖號，三年後再學打坐，就這樣一路念著、坐著，佛經多讀了幾本，打坐也持續了一年多，從單盤進步到雙盤，心裡覺得有點心得。
85年母親往生，我到南部一個道場參加梁皇寶懺，結束後要請大悲水，但說明上寫明要念〈大悲咒〉七遍，或觀世音菩薩聖號五十遍，我不會念〈大悲咒〉，只能念五十遍觀世音菩薩聖號，請回一瓶大悲水，心裡卻留下一個遺憾。
五年後，父親住進加護病房，我請假去看顧他，那是個颱風天，我想為他誦點經咒，望著陌生的〈大悲咒〉，心想，這咒今天必須得學會！就在那個颱風天的下午，我花了三個多小時，終於把〈大悲咒〉背熟，當場誦念迴向給眼前臥病的父親。兩天後，父親還是不敵病魔，捨報往生，不久後，我強記的〈大悲咒〉也生疏了！
幾年後，因緣俱足，我又背起〈大悲咒〉，這次就輕鬆多了，很快就可以朗朗上口，但有幾個字，我知道跟普通所誦的音不同，但我也不想隨順改變，畢竟那是我當年誦給父親的音聲，保留著那不精準卻獨特的咒語，我就覺得跟父母之間有了一種聯繫。
曾經以為很難的〈大悲咒〉，因為親情，因為需要，因為一個執念，就這麼嫻熟，並且持續誦念了二十多年。
「話題徵文：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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