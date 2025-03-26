用注音符號拼音學〈傷心酒店〉

迎新舞會上陽光般耀眼的笑臉與爽朗的笑聲，迅速俘虜了北上求學的十八歲少女心，但他早有另一張溫柔似水、眉眼彎彎的小臉蛋相伴，我將傾慕的心妥妥當當地收在心底，安穩地當個乖巧的小學妹，依戀的眼神只在他轉身大步離去時，輕輕流瀉。

知道他最愛江蕙的歌，可我是在眷村長大的外省第二代，台語實在不輪轉，便用注音符號拼音學〈傷心酒店〉，想在他畢業前與他一起合唱。躲在宿舍裡一次又一次地學著唱著，江蕙的聲音就這麼不知不覺深入心坎，磨進腦海裡，一遍又一遍催眠著。

在KTV裡如願與他合唱，將一年來的偷偷喜歡在歌聲中正大光明地表現，這首歌唱完就埋葬我的暗戀吧，他將永遠封存在海馬迴中。

暗戀的學長畢業了，我心如止水，但有天波瀾又起。陪室友跟告白的男同學一起喝茶，對方也帶了陪客，兩男兩女湊成一張桌子，珍珠奶茶與蘿蔔糕吃完，再點了百香果綠配滷豆乾，大家捨不得散會。愛打棒球的高壯男孩，黝黑的臉上白牙一閃一閃的，我似乎被電到了，他應該還沒有女朋友吧！

天賜良緣，他果然單身。在我主動暗示明示，在身邊沒有其他人的情況下，他順水推舟地與我走到了一塊。那時我們好愛童安格的歌，尤其是〈讓生命等候〉，我們會特意去逛忠孝東路，在夜色中一遍又一遍地唱著讓生命去等候，等候下一個傷口。這麼哀怨的歌，其實不適合戀愛中的情侶合唱。

慶祝完第一個交往紀念日，他很有誠意地告訴我，他認識了一個對的女孩，應該是他的真命天女，想跟對方繼續深交，只能對我說聲抱歉。看來，我不是對的人，我果然等到一個傷口，暗戀加失戀，大學生活就那麼可悲嗎？

他點了郭富城的〈對你愛不完〉

大三暑期打工，我知道有個男生對我很殷勤，常常請我喝飲料，有時幫我買早餐，但我不為所動，對他發乎情、止乎禮，保持友好的同事關係。暑假快結束，大夥相約KTV唱歌，他點了郭富城的〈對你愛不完〉：「對你愛愛愛不完，我可以天天月月年年到永遠……」帶著招牌手勢，眼睛直盯盯地對我唱，旁邊的人大聲鼓譟：「答應他，答應他！」烈女怕纏郎，再一次地順水推舟，只是這次推舟人不是我。

成功慶祝完第一年的交往紀念日，我們畢業了，他當兵我就業。他在信裡始終對我愛愛愛不完，又度過一個交往紀念日，然後我兵變。郭富城的最後一句唱出「相愛原本總是那麼難」。

我還是常在KTV點〈傷心酒店〉，合唱過的人來來去去，沒一個有初唱時的絕望。他的容貌早已從記憶中淡去，淡得只剩下一個灰色剪影，始終不變的卻是江蕙的歌聲，如泣如訴的柔亮嗓音，在夜裡勾人心弦。

得知她罹癌後復出歌壇的消息，那個暗戀的男孩又在腦海閃過，沒辦法，〈傷心酒店〉太經典，經典到已成為傳奇，是K歌的標準歌單，於是乎傷〈傷心酒店〉等同暗戀，前奏響起腦中自帶畫面。

唯有郭富城的招牌歌絕口不唱，唯一一次我當了負心的人，辜負了郭富城男孩。歉疚的心被郭富城的演唱會給挖了出來，妹妹搶到門票跟同事一起北上追星，傳來排隊進小巨蛋的畫面，這人一頭白髮拄著手杖，那人護腰護膝全赴武裝，還有人坐輪椅被小輩簇擁著，老郭果然有一大票的迷叔迷嬸。那個對我愛愛愛不完的癡情男孩是首走慢的青春，醉人啊。