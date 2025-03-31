雖然尊師重道的觀念近年不復過往，但在國小擔任級任導師，仍會遇上一些較重禮數的家長，在逢年過節或外出旅遊後，請學生攜帶禮盒與我分享。面對這些餽贈，究竟該如何處理，實是一門藝術。

剛踏入教職的那幾年，我會在表達感謝後婉拒，請學生帶回家。一來「拿人手短」，日後在處理該名學生的問題時，若稍有不慎，難免會留下話柄；二來「非己所需」，這些東西並非自己真有需要的，收下後往往只是囤積蒙塵。然而，某一年任教五年級，曾有家長特意在國外出差時為我挑選了禮物，被我退回後，隔天那位學生轉述：「爸爸十分生氣，說老師不知好歹！」差點因為拒收釀成親師間的衝突。

於是，我去向比較資深的教師們請益，接下來的日子，只要遇到家長送禮，我就先滿心歡喜地將禮品收下，在聯絡簿留言感謝，過個兩三日再盡可能回贈與該禮品等值的書籍給學生，讓自己不是平白接受餽贈，而且家長知道老師贈送書籍給自己的孩子，也會由衷欣喜。

不過，究竟要多少價位的書籍才算是「等值」？早些年資訊不發達，通常只能約略猜測，這幾年有了智慧型手機的協助，要回贈等值書籍便不是難事，將禮品包裝用智慧鏡頭輕輕一掃，就能解開疑惑。只是，這個方法儘管好用，卻也曾經碰上行不通的時候。

兩年前，家長為了感謝我對資源班學生的照顧，在農曆年節贈送親手製作的烏魚子，這可真的就要難倒我了！一來自製的東西，就算網路再厲害也查不到，二來這個資源班的學生不太識字，回贈書籍並不妥當。

經過一番苦思，總算想到破解之道。我先查找烏魚子在市面上的行情，確定價位後再往上調了一點價碼，然後上網訂購幾本摺紙飛機的書籍──這類書籍只要將書裡頭的紙飛機撕下來，沿著指定線條稍微摺疊便可完成，無須大量的閱讀能力。而這樣的方式，除了達到回禮目的，剛好也可以讓學生訓練手眼協調，算得上一石二鳥。

說到底，在我內心深處，還是不習慣也不喜歡收家長送來的禮品，但要想在如今的教育職場中存活下去，基本該有的禮數與潛規則還是要遵循的，方能讓自己及送禮的家長都安心。