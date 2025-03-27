陳祖安／原子運動的運動迷

「不運動的運動迷」是我的作者簡介，就是個討厭從事運動，喜歡觀看運動賽事的人。明天是我生日，去年此時，我做了原子量級的改變。

前年歷經親友、愛犬相繼離世，去年又遭逢至親罹病，讓老來得女、年近半百的我，開始正視自己的健康。我不菸不酒，生活作息、飲食都算正常，尚無三高等慢性病，除了少年就冒出的白髮和提早老花，也沒什麼老化現象。父母親給我不錯的遺傳，雖是早產兒小時體弱多病，但媽媽悉心照顧之下，成年後小病不少但大病不多，身體算是還不錯，加上天生就不愛吃不健康或易發胖的食物，從小到大，都無須為了維持身材和健康而忌口，這項優勢也成了缺點，我失去多數人會積極運動的動機。

就這樣吃老本到超過高齡產婦低標很多年後，因非常喜歡小孩但不易懷孕，尋遍中西名醫，每個醫生提高機率方法皆不同，但共同處方都是運動，我才終於有了強烈動機。女兒到來前是我此生最勤於運動的時期，但是「運動很累，可是運動完好開心」、「原本只是因為XXX，結果從此愛上運動」、「今天真是迫不及待想去上課」，這類事從來沒有在我身上發生過，不知道分泌多巴胺和腦內啡的功能哪裡出問題，每次運動前中後我都痛苦萬分，即使感到體能變好、看到身材更精實也毫無成就感，只能靠著想要有小孩的強大意念撐下去。因此一懷孕成功，我就停止運動了，女兒今年十歲，我已經十多年沒再穿上任何運動裝備。

去年終於意識到女兒還小，要努力保持健康而立志要運動，可是以我對自己的了解，失敗率應該極高，很少看工具書的我，特別買了暢銷書《原子習慣》來拜讀。書中一個很重要的原則是，養成好習慣要設的是目的而非目標，否則很可能一達目標就終止，或是久久未達目標就放棄，完全命中我以前的狀況。所以這回我的目的應該要是「成為會運動的人」，而非「明年健檢沒有紅字」，或是「要瘦到幾公斤」這種目標。另一個重點，所謂原子，就是只要做細微的改變，不追求大量，但一定要每天做，一點一點累積。因此我設定了非常容易執行的原子級運動量，連汗都不太會流的程度，再配合書中教的其他步驟，除了曾因（不是運動造成的）腿拉傷而休息一周外，我真的做到了每天都運動。

可能是運動量極低，身體沒像作者所說的產生三十七倍巨大變化，也依然沒感受到運動的樂趣，但至少堅持了一年，對一個不運動的運動迷而言，已經是可以在專欄裡公開宣揚的大事了。今年的生日願望，就是繼續做一個原子（絕不增量）運動的運動迷。