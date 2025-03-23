多米／想要高效寫作，先養成這幾個習慣

寫作很耗腦力，作為對比，如果你從事體力活，例如搬磚或烘焙，可以動動停停，只要中間有休息過，就可以連續工作好幾個小時。

但寫作不是，以我自己為例，只要連續寫超過四小時，腦子就快被燒壞了，會明顯感受到思維變遲鈍，再怎麼休息都無法消除，得等到睡飽後的隔天才會完全恢復。

正因為寫作如此之難，因此我們得特別重視如何將寫作過程中的摩擦與啟動成本降低。

一，列框架最重要：

寫文章時，不要像以前寫作文一樣，拿到紙就開始寫。對於寫作，我們會需要打地基，列框架，而只要列好了框架，其實就已經完成一篇文章80%的任務了。那麼框架是什麼？

框架是一篇文章的架構，你可以想像成是標題一、標題二、標題三……文章會提到哪些論點，以及這些論點出現的排序，什麼先說，什麼後說。用最簡單的方式，也許只用某些關鍵詞，敘述出整篇文章的走向。

有沒有列框架，我覺得是決定一位創作者是否優秀的差別──一旦列了框架，那就有主心骨，知道後面劇情的走向如何，就不會一直來回刪改，一下偏離主題，一下又跟前述邏輯打架，變成在修改上反覆折騰。

二，斷絕一切干擾：

我在寫作時，會把手機藏起來。如果附近很吵，有狗叫或人聲，我會戴上降噪耳機，將聽覺封印。如果沒必要，我也不會在寫作完成前去吃任何東西，因為只要一吃東西，血糖上升，胰島素分泌，就會讓人很想睡覺。

再來，我覺得自己做得最正確的事，就是使用「Effie編輯器」，它會屏蔽其他部分，只留下一個空白畫面，不會有雜七雜八的選項框在上面礙眼，與使用Word很不一樣，能讓你投入百分百的專注在眼前的文字上。

三，寫作從昨晚開始：

寫作需要一個醞釀的過程。醞釀是指透過潛意識，將你收集而來的那些想法重新組合、連結，產出可用的觀點。你可以透過散步、聽音樂、玩水、編織毛衣等手段來醞釀。不過，最簡單的方式是透過睡眠。

在寫作的前一晚，把資料拿出來看，看完後集中思考，讓腦子激盪一下。然後跟你的潛意識說：「親愛的潛意識，請給我這些問題的完美答案。」接著就去睡覺。

隔天起床後，很神奇的是，所有的問題都會迎刃而解──整個文章的脈絡該怎麼編排，文章要怎麼切入，以及有哪些論點該強調皆會自動浮現。而你要做的，就僅僅是把答案記錄下來即可。

四，不靠靈感靠習慣：

《基業常青》的作者詹姆．柯林斯，曾提出一個概念「二十英里法則」。這個法則講的是：從美國西海岸的聖地牙哥到東北部的緬因州，總共有三千英里的路程，並且沿途地形複雜，天氣多變。那麼，每天走多少英里才是合適的速度呢？第一種走法是根據天氣調整步伐：天氣好就多走一點，一天走個四十到五十英里，但如果遇到颳風下雨，就找地方休息。第二種走法則是無論天氣如何，每天固定走二十英里。

乍看之下，第一種走法很科學，但實際上，天氣晴朗、路又順的情況是很少見的，你大部分的時間都得待在帳篷裡發呆。於是一路上走走停停，往往會需要八到十個月才能抵達終點。而第二種方法，由於有固定的準則，每天堅持走二十英里，通常只需五個月就能抵達終點。

寫作與走完這段崎嶇的路程相似。它需要耗費極大的腦力整理思緒，過程是枯燥和痛苦的。如果依賴心情寫作，將進度寄託於靈感這種虛無縹緲的事情上，很容易會停止更新與放棄。因此，我們需要建立一個能抵抗挫折感的系統，就像第二種走法一樣──每天寫作。

史蒂芬．金曾說：「我一旦開始寫，就每天都要寫，不管是耶誕節、國慶日，還是我的生日……我希望一天能寫十頁，也就是大約兩千英文單詞。」

對作家來說，寫作和上班沒什麼區別。專業作家不依賴靈感，時間到了就坐下來，完成一天的字數，然後打勾下班。即使你每天只寫一百字也好，但就是要維持這個節奏，不要中斷。

●摘自圓神出版《10萬次互動、6年苦練，終於發現的思維複製寫作術》