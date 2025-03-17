海德薇／書蟲的搬家之苦

2024年底的大工程是搬家，找到一處很喜歡的公寓，老公寓的優點是不含公設，三房兩廳含前後陽台，實實在在的三十多坪，對小家庭而言空間相當寬敞，租金也實在。五樓的樓層有好處也有壞處，我喜歡安靜，樓層高些正好鬧中取靜，鄰居也單純：缺點則是天天爬五樓，練腿力，別人吃膠原蛋白是保養皮膚，我是保養關節。

搬進新家的過程本該充滿喜悅，卻發現紙本書成了搬家的大問題，上次搬家整理出將近兩千本藏書，賣掉和捐出將近一半，只留下最喜愛和最需要的，這次被迫再度面對數以百計的藏書。奇怪啊，書擺在書櫃裡看起來不多，就是占據了整面牆，一旦取出裝箱就嚇人了。真累啊，為什麼一個紙箱只能裝那麼幾本書呢？若四十本裝一箱，一千本就有二十五箱，多麼恐怖的數字！再抬頭看看位於五樓的新居，眼淚都要掉下來。

始終戒不掉對紙本書的喜愛，紙質的觸感和氣味，閱讀體驗是電子書無法相比擬的。儘管朋友們都勸我試試看使用電子閱讀器，說什麼字體可以放大很適合年紀漸長的吃力雙眼，輕量化能體貼雙肩，電子閱讀器還能做筆記、留簽名呢。但我就老派，依然癡迷於紙本書實實在在的精緻質感。在書架上找書，和在虛擬世界中找檔案可是完全不一樣的踏實感受，老派人士總是擔心：萬一檔案遺失、損毀了，該怎麼辦呢？

說到底，紙本書也會泛黃發霉，也是可惜啊。我一邊裝箱一邊心疼，放棄了幾本沒那麼喜愛的，大部分仍保留起來，都是錢買的咧。是不是？若把所有紙本書換成電子書，一來一往又是多少花費和浪費？打字人敲起了算盤，怎樣都覺得划不來。然後精明如我弟就會提醒，你忘記把倉儲空間成本算進去囉，還有搬家的人力成本，以及時間成本。

算啦不管啦，我數學就差嘛，手無縛雞之力的打字人，硬是要把紙本書統統帶到新家去。前前後後好幾個周末，上上下下一樓到五樓，自己扛、先生扛、小孩扛，各個扛得腰痠背痛，全身像是要散架了似的。但一等到書架裝起來，又是滿滿的成就感。好啦，斷捨離是種好習慣，我下次會試試。