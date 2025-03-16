柯書品／仲夏夜歌劇饗宴

事情是這樣的。在米蘭的這個晚上看到一張旅遊指南，介紹夏天北義所有的好吃好玩，包括古城維若納的露天歌劇饗宴。本來的義大利計畫只有米蘭及威尼斯，現在臨時考慮多安排一場歌劇。

第二天我們驅車來到維若納找票，礙於威尼斯訂好的旅館已無法取消，猶豫之間，黃牛先生半推半就用原價將票售與我們，並跟我們拍胸脯保證這邊到威尼斯很近，我們先進威尼斯辦理住宿登記再回來看歌劇，時間綽綽有餘。我相信了黃牛先生，買票後才發現威尼斯是水都，走完路面上的行程還得前進水路，一共得花上四、五個小時才足以往返這兩座城市。儘管順利在晚上七點回到維若納，也看了歌劇Don Giovanni，但表演結束已是凌晨一點，待我再次回到威尼斯並住進旅館時已是凌晨四點。

十多年過去，這段特別的經歷依然清楚記得。我想，這才是旅行最有趣的地方。

●摘自爾雅出版《伴：攝影筆記》