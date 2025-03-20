一場COVID-19之疫，不僅讓許多人遭逢親友染疫、生意收攤、失去工作等變故，更令人料想不到的是，疫情之後，舊時的生活有些已經回不去了……

以前，每個星期游泳兩次，是我固定的健身活動，疫情來時，為了避免成為防疫破口，無論公立或私營的游泳池皆停止營運。這期間，人們重新選擇運動項目時，得將不群聚、不接觸或不脫下口罩列入考量。

我家前面有一條溪畔小路，是豐原通往新社的捷徑，每年花季，小路就會湧現賞花車潮，平日清晨和黃昏，則有來自市區的人到此健行或慢跑。剛開始，為了擺脫活像禁足的日子，就跟著小路上三三兩兩運動的人往山裡走。不定時、不計步數、不量步幅，我走得很從容。

當時，一邊走路還一邊期望疫情快快過去，早點回到泳池健身，畢竟，相較於設施完備，可供SPA水療、溫水泡澡、蒸氣室紓壓的私人泳池，山區健行還是顯得單調且缺乏情趣。可是，沒想到這疫情襲來就是兩三年，長時間繞山走著走著，竟然走成了生活日常。

下定決心將步行當成每天的健身運動，是疫情過後。我發現再也回不去往日與他人共泡一池水，或使用同一個蒸氣室的健身方式了。

或許，有人認為，不過就是走路散步的小事，有需要如此慎重地下決心去執行嗎？其實人都有怠惰的時候，尤其山路獨行，千篇一律，總會出現不想出門的時候。因此，為了加強意志力，我會更換健走路線，增添一點新鮮感。比如，由清泉崗載運軍備物資的鐵道所改建的「潭雅神綠園道」，就是一條台中知名，頗適合闔家參與的步道。

所以，在此建議，因為COVID-19而減少或改變運動習慣的朋友，甭管晨昏，就隨興穿上一雙舒適的鞋，到附近的公園、綠地開步走吧！