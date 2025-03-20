山女孩Kit（方妙）／山裡物：山中食

山上山下吃食，可以想像迥然不同。

山下有一空間名為廚房，廚房內有冰箱、電子鍋、烤箱、水槽、料理台。上有抽油煙機，下有洗碗機，左有分類垃圾桶，右有熱水水龍頭。尤其過節，廚房便是天上人間，風光明媚。蘿蔔刨絲做糕，糯米浸水為粽，瓦斯爐旋鈕往左一打，鍋鍋蒸沸到天邊。

山上吃食只有兩種，一是商業包餐，二是自炊。商業包餐通常以鋁盆為鍋，多油多鹹，以便滿足大多數人的口味。菜色奢華，晚餐通常是四菜一湯：梅乾控肉、蔥燒雞腿、番茄燒蛋、清炒高麗菜，配著熱騰騰的香芹貢丸湯。冬天加上黑糖地瓜薑湯，夏天則是碗冰涼涼綠豆薏仁。

凌晨三時我還未清醒，趕著看日出的山友已經準備就緒，一行人神色緊張，人人捧碗伸筷。此時山屋裡白粥清香，醬瓜小菜數碟，五色饅頭軟軟綿綿，豆漿、奶茶、咖啡蒸氣騰騰。一眼望去，塑膠杯碗中，皆有未用盡之食，唯恐客人在山中兩日就餓到前胸貼後背，吃食準備上務求周到而盡興。

山中吃食，初期我也曾求新求變。啤酒雞、沙茶火鍋、麻辣燙，焗烤義大利麵、墨西哥捲餅、越南河粉，食譜從不簡單，菜色絕不重複，真材實料背上山，從爆香熬湯開始作業，剛到營地就忙著磨刀霍霍。再過三五年，學會貪懶，前兩日多帶些熟食滷味，少做一兩道菜。

爬山再過八九年，更輕盈自在。午餐皆不開伙，兩根燕麥能量棒，就早晨裝在保溫瓶的熱茶快速下肚，旁人還在吆喝煮水之際，我已經頭枕背包，和衣打盹，在樹影婆娑鳥鳴花香下，睡上一頓扎扎實實的午覺。

午後抵達營地，不急著整地搭帳，在鐵杉下放下背包，循著溪聲拜訪溪源。越過倒木箭竹林，越過峭壁與坍石，或淺水伏伏或岩壁細流，水袋擱著汲水，此時我有大把的時間可以浪費，可以摘採，省下了那些切菜泡米的時間，一個人盡享山中風光。

坐在睡墊上，打開帳篷，撿拾兩根細木枝將前庭撐起，就是小小天幕。星光下煮食，通常一天速食麵一天乾燥飯。在山下就製作好乾燥蔬菜，木耳、香菇、紅蘿蔔、花椰菜、番茄、高麗菜，切得細碎卻保有爽脆的口感，先泡水漲開還原，攻頂爐上架好鈦鍋，微微小火，滴些橄欖油爆香，各式乾燥蔬菜用熱油燙過後，原本濃縮的氣味炸裂，比生鮮蔬葉更加濃郁。或煮麵條或煮粥，唏哩呼嚕吃完後，無一殘羹剩飯，也不需刷洗鍋具，免卻汙染水源之虞。剩下一些高湯泡米，隔日醒來直火熬煮，就成了早餐。不趕日出，直接在帳篷內迎接曙光萬千，黃金時刻。此時將前一夜的茶燙好了一併注入，倒成了爽口清香的茶泡飯。

山中食一旦簡單，一切都得以簡單。打包簡單、負重簡單、煮食簡單、刷洗簡單。重要的三餐一旦簡單，人在山裡，也就變得簡單。

哎呀，山下的日子，要是都能這麼簡單就好了啊。