冬日乘坐新幹線自東京往大阪，過了熱海站便可望見覆雪的富士山。窗景流動，自某些角度觀看彷似台灣南下的高鐵視野。

從此城移往另一城，不停找尋、比較其間不同的氣息與差異。大阪不似東京那樣擁擠，繁華稍減，遊逛起來舒服許多。大阪城擁莊嚴城池，樸拙石岩築起巍峨的天守閣，銀杏與楓如衛士於冷冽中守護季節變易，御座船行於河上，波濤沉寂成為耐看水色。

歲末的北國是彩色的，美景俯拾皆是，讓人遊興大增，卻也因此疲於奔命。

荒涼與驚豔，向晚的薩克斯風樂音

搭乘JR往聖王寺方向，抵達百舌鳥站時日已西斜，自行車與鐵路柵欄純樸會集，向晚之楓於風中散發泣血神韻。陽光加快腳步，進入大仙公園只見林木清冷，見不著期望中的盛美景致。園內含藏墓塚、孫太夫人古墳亦在其中，不遠處涼亭有薩克斯風新手練習吹奏，不定音符自樹縫逃逸，頽枝如崩壞的傘骨，於冷風中勉強撐持幾片黃葉。

公園由江戶時代蓄水池整建的鑼池為中心，寬廣的湖邊恁地蕭索，島國土地狹仄，處處卻有敞闊的公園，居家雖小，公共空間卻極舒適。日更傾斜，夕陽於樹梢收拾一日行囊，驀地見著茶樹圍籬內有紅豔光影，好奇進入日本庭院，隨即為園中的楓紅所驚豔。

園裡的楓已紅透，經絡連至葉面渾然天成，完美得近乎虛假。幾日來所見之楓就這裡的最紅豔，叢叢立於湖畔或如豔雲隨溪流走，遠望、近瞧，或靜坐於樹下凝望，讓人不得不讚嘆造物神奇！

日昏暗，促使人加快離開腳步，鴉噪林間，來時的薩克斯風此時吹起悲涼曲調，楓紅漸被黑幕掩蓋。

嗜酒老菸槍，荒腔走板的菜單翻譯

回程於車站附近找了家居酒屋，小店由一對中年夫妻經營，先生掌廚、妻子跑堂。傍晚來客不多，只有一長者點了瓶酒慢慢喝著，我們未點完餐，他已抽完三根菸。全日文菜單讓人很是苦惱，潦草的平假名草書使翻譯App屢現亂碼，荒腔走板的翻譯讓人啼笑皆非。經模糊比對、交叉猜測總算點好幾道菜，每道菜上來仍充滿不確定性，幸虧差異不大且多意外驚喜。鮮魚火鍋的魚片晶亮剔透、玉子壽司迴繞著讓人垂涎三尺的橘黃紋路、燒鳥烹煮過程可見著烈火於鐵網上赤誠吐焰。

不知幾時菸味消退，長者站起身結帳離開，他要回家了嗎？

鮮魚熱湯入肚，讓人身心暖熱，得再繼續接下來的行程。列車將我們接往遠方，於另個陌生車站下車。往長居植物園的路人煙稀少，偶爾才見著夜跑之人。行於冷清街頭，與家人緊相依偎著。愈往前景象愈蕭條，我們於深夜迷失，進入另層夜幕當中。

清幽的大仙公園日本庭院。攝影／方秋停

轉動生命漩渦，藝術與自然生態合一

長居植物園位於大阪市東住吉區，自1974年開園，teamLab正於此開展「數字化自然」項目，通過數位技術，在不破壞生態原則下使自然化身為藝術。

展出作品利用樹木為基礎，加入風、雨和在場之人的行為互動，使環境與人成為作品一部分。人、藝術、森林、池塘成為無邊界的連續，藉以表達動植物生態系統密不可分，一旦環境得不到維護，植物、樹木和鳥類就無法生存，藝術作品亦不復存在的意涵。

沉寂之樹因燈光而有不同表情，靈性音樂如天籟般自地裡傳出，於涼冷空氣中隨著各色光影轉繞，訴說源於自然的故事。黑幕環繞，自然循環於夜氛中進行，人行林間，與樹靈的吸吐氣息結合一起。

樂音迴盪林中，走過層層帷幕，及腰的蛋形螢幕散立杜鵑園，隨著人的靠近、碰觸晃搖顯影，幻化不同彩光，黑森林成了奇異世界。再往前，不遠處桉樹林中有許多巨大圓球，一輪輪如月初升，映出經過者的身形與姿態，似自外太空降臨的星球，實現人人擁有一顆星的願求。

雷射光於二次林入口的樹幹、枝頭甚至經過者身上畫出鋸齒線條，森林成為一部天書，任人觀看解讀。

轉出森林，沼澤淺灘芒花茂長，為黑夜翻出一波波白浪。另一頭一盞盞呼應燈漂浮池塘，幽微彩光傳遞來自宇宙洪荒的訊息。

遼闊園區盡是藝術家馳騁想像的展場，濃蔭下，一長條帷幕於低空拉開，灰兔、驢子、麋鹿與熊踩著舒緩腳步列隊走過，彷將往赴古老的神祕市集。啊，無意間穿進時空密道，撞見動物王國正在興建、遷移。音樂持續，再往前行，竹林上停有晶瑩露珠，如螢火蟲棲身林間。

走出森林，遠望湖中巨岩繞轉著玄祕漩渦，一圈圈訴說生命存在的輪廓。自然觸動藝術靈性，藝術性靈賦予自然全新面貌，告訴我們生命恰似海洋生出的漩渦，流動帶來能量，必須開放並與外在環境維持和諧。

回望，林中湖上聲光影像隱隱顯顯，今晚樹靈將入我夢，夢中將聞嗅著清新的自然氣息。