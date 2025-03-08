手機螢幕亮起，來電號碼閃爍，我盯著它，像看著一顆炸彈。鈴聲一聲聲催促，我的手指懸在接聽鍵上，怎麼也按不下去，直到鈴聲戛然而止，世界重歸寂靜。

我長長地吐了一口氣，彷彿剛從水底掙扎上岸。這樣的場景並不陌生──「電話恐懼症」對一般人而言或許過於荒唐，卻在我的生活裡真實上演。每次電話響起，我都像在參加一場對抗心跳與冷汗的比賽，害怕說錯話，更害怕承受他人語氣裡的壓力。

有一次，公司要我聯繫合作廠商確認出貨時間。這是再簡單不過的事，於我卻是一場災難，甚至開始考慮是否應該傳封郵件過去，這樣就不用聽見對方的聲音。但這是工作，我沒有逃避的餘地。

我拿起手機，指尖微微發顫，按下了撥號鍵。「鈴……鈴……」每一聲都使我更緊繃。對方接起後，我的聲音生硬，像在背誦稿件般機械地問候，對方的語氣則平靜中帶著一絲親切，但我的心跳依然響如擂鼓。

通話結束，我的背已被冷汗浸濕，想著自己終於撐過來了，沒有尷尬，也沒有挫敗，只是平凡的問與答。

那一刻我明白了，恐懼不會因為一次行動而消失，但每次面對，皆會鬆動內心的枷鎖。

如今，手機響起時我依然會猶豫，但學會了深吸一口氣，再按下接聽鍵。那些看似不起眼的對話，是我一次次贏回平靜的勝利。