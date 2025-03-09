林逸欣／Hey，雨傘套送你！但Sorry沒有雨傘本人…

「你眼中的垃圾，可能是別人的寶貝。」這只是一個比喻，通常這個垃圾不是真的垃圾，還可能是件好東西。不過，在台灣最大的物資循環平台「GC贈物網」五花八門的贈物當中，我真正意識到，這句話可能不只是比喻……看到那些物品，我忍不住驚呼：「什麼？這個也可以送人？而且還送出了！」

雨傘已經壞了，留下孤零零的傘套，失去了它可以保護的對象，隻身出現在GC贈物網的App上。我想，應該不只有我認為它是垃圾吧，一百個人有九十九個都會認為它是垃圾，丟垃圾桶就好了，為什麼要費事幫它拍照、刊登、贈送呢？

到底誰會要？我心想。

這個奇葩的贈物我追蹤了幾天，發現它竟然成功送出，實在不可思議。我不禁好奇新主人到底要拿它做什麼？對方表示：「打算用來裝不鏽鋼餐具，DIY成一套可隨身攜帶的環保餐具，長度剛好、樣式美觀。」之後，在一個會議場合，我順口提起這事，一位與會者馬上脫口而出：「我想要！」她是一位穿著打扮非常俐落有質感的漂亮姊姊，我一時無法把眼前的她與二手雨傘套聯想在一塊。她接著說，自己十分健忘，經常弄丟傘套，但也不願意用醜醜的塑膠袋裝，下次如果有，她也要索取，聽完我又是一陣震驚。

一位研究人員曾對我說，GC贈物網平台讓他聯想到生物多樣性，一開始我聽不懂，細細揣摩後理解了他的比喻：正如單一物種無法形成食物鏈或生態圈，當你看待一件物品，你只會以自己的角度、生活習慣，來想像它的使用情境，對這個物品做出判斷。但在另一個人眼中，因應不同的生活經驗，該物品是有機會從「無用」回到「有用」，甚至「實用」的，也令它從單向的「使用到淘汰」，增加了「循環再利用」的可能性。

這是件神奇的事，當一百個人的眼光同時注視著一件物品，物品彷彿就投射出一百個平行時空，在有的劇本裡它被載去焚化，有的重新保護起「新住民」不鏽鋼餐具，有的與新雨傘配對，有的被剪來縫補口袋或包包內袋的破洞，或是裝進驅蚊草掛在陽台門邊。原來，還有很多我們沒想過的劇本等待上演！

SDGs 11：永續城鄉

聯合國於2015年提出永續發展目標（SDGs），其中包括十七個核心目標，如終結貧窮、性別平等和氣候行動等重要議題，旨在全球一起推動永續發展。而將物品再次利用，減少廢棄物對環境的影響，正是對應了「SDGs11：永續城鄉」。邀請您讀完本文後，嘗試送出一件自己用不到的物品，讓「小廢物」也有重生機會，剩下的就交給有創意的網友發揮！