飛鳥與花／每天記錄一件好事

聯合報／ 文／飛鳥與花

2025的第一天，我開始寫感恩日記。最初記錄的都是一些小事，比如早晨健行時的鳥語花香、一頓好吃的午飯，或是參加新的社交群體……漸漸地，我發現這不僅讓自己每天都有一個積極的結束，也改變了我對生活的看法。

當我注意並且寫下身邊的正面事物，思維模式不知不覺就更留意這些正面的刺激，形成良性循環，即使偶爾遭遇困難，也有了轉念的機會。

印象最深的，是有一次我在公事上犯了自以為是的錯誤，造成金錢損失。當下心跳加速，一股冰冷的絕望感蔓延開來，好像全世界都在嘲笑我的愚蠢。我也懷疑起自己，認為自己不夠好、無法在這個競爭的工作環境中立足。然而，當我抱著一絲希望，翻閱日記，哪怕是最簡單的一句話，寫自己在花圃看見一朵花、寫自己和朋友一起喝咖啡，竟都能帶給我撫慰，停止聚焦在單次的失敗。

現在，寫日記已成為我生活中的一部分，它只是一個小小的行動，卻幫助我在每一天找到感激的理由。

：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）

我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。

文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿下定決心做的小事」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

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