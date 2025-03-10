飛鳥與花／每天記錄一件好事

2025的第一天，我開始寫感恩日記。最初記錄的都是一些小事，比如早晨健行時的鳥語花香、一頓好吃的午飯，或是參加新的社交群體……漸漸地，我發現這不僅讓自己每天都有一個積極的結束，也改變了我對生活的看法。

當我注意並且寫下身邊的正面事物，思維模式不知不覺就更留意這些正面的刺激，形成良性循環，即使偶爾遭遇困難，也有了轉念的機會。

印象最深的，是有一次我在公事上犯了自以為是的錯誤，造成金錢損失。當下心跳加速，一股冰冷的絕望感蔓延開來，好像全世界都在嘲笑我的愚蠢。我也懷疑起自己，認為自己不夠好、無法在這個競爭的工作環境中立足。然而，當我抱著一絲希望，翻閱日記，哪怕是最簡單的一句話，寫自己在花圃看見一朵花、寫自己和朋友一起喝咖啡，竟都能帶給我撫慰，停止聚焦在單次的失敗。

現在，寫日記已成為我生活中的一部分，它只是一個小小的行動，卻幫助我在每一天找到感激的理由。