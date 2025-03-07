洪惠風／飛龍在天 銀春納福

「她以前得過『轉腰龍』。」

泰北義診時翻譯這麼說，我聽得滿頭霧水，她就在自己的身上比畫，繞著身體畫了個圈。

「這個『轉腰龍』只有半邊，如果繞一圈，就會……」

我懂了，「轉腰龍」是帶狀疱疹，就是台灣的「皮蛇」，我開始想像，龍圍在身上，是「見龍在田，利見大人」？跑到臉上，要叫「飛龍在天」？到頭頂，不就變成郭靖來來去去的那一招「亢龍有悔」？「轉腰龍」真的很威風，很佩服他們的想像力，可是接著又有點不服氣──在台灣叫「皮蛇」，他們是龍，我們是蛇，不是被比下去了嗎？但想著想著又阿Ｑ了起來，管你是龍是蛇，蛇年來了，當然皮蛇才吉利。

義診時聽不懂的還有很多。

「他是來打乾針的。」翻譯見我不懂，又補充：「乾針你不懂噢？乾針就是隱針。」

我和旁邊台灣來的扶輪社義工面面相覷，努力猜謎：「是針灸嗎？」

「對啦，針灸就是乾針，就是隱針啊。」

我們有厲害的中醫師，針灸當然沒問題，可是「隱針」是個什麼針？聽過穴位埋線，難道穴道還可以埋針？再想了一下，忽然福至心靈：「妳說的隱針的『隱』，是金銀銅鐵的『銀』嗎？」

「是啊，隱針。」

我恍然大悟，原來只是口音的問題，翻譯是泰北孤軍的後裔，說話帶著濃濃的雲南腔。

可是銀針不都是小說裡才有的情節嗎？銀針試毒，變黑色便是有毒（現今科學說這種試毒方法只有部分正確）；不然就是武俠小說：「以滿天花雨的手法撒出一把銀針，針頭餵有劇毒，只要擦破皮膚，不出一個時辰就會毒發身亡。」再不然就是茶葉，白毫銀針茶，茶色如銀，形狀如針，有明目降火之效。

吃飯時坐在黃彥智中醫師旁邊，向他請教乾針。

「他們說的乾針應該是針灸。」他這麼告訴我，但想一想又追加一句：「現代還有一種新式的針，像是針刀，針頭比較粗，還有個面，刺激效果更強，但他們說的大概不是這種針。」

回家Google，發現西醫也有乾針的治療方法，英文叫Dry needling therapy，也叫西式針灸，使用專用的針具，刺激肌筋膜觸發點或結節，誘發組織產生肌肉跳躍的抽縮反應（twitch response），用來放鬆肌肉、緩解疼痛、改善活動度，但跟中醫針灸不同的是不是針在穴道，而有點像中醫的「阿是穴」。另外還有一種比這個更粗的針刀，以類似微創的治療方式，產生更強的效果。

這次義診民眾想打的，應該只是我們義診團厲害的「銀針」針灸，不是西醫針灸。

雖然溝通不良，但聽到的「龍」、「銀」都是好話，不錯不錯，好兆頭，這一年就大家一起「飛龍在天，銀春納福」。