單身時獨旅日本，我愛在夜裡或清晨散步至住處鄰近的販賣機，投一罐咖啡。窄窄一小罐鋁罐捏在指間，尺度剛好，怡然自得。前世情人加入自己的生命後，很多事情變了，苦一點，也更甜一點。等到她長大一點了試著一起帶出國。她像爸爸，也樂於手執零錢，投一罐甜甜。

難得一次冬季旅日，旅途間見她按捺不住滿心期待，遂相約於民宿泡完澡後，一起散步去投飲料。寒涼的夜裡窄窄的巷，小姑娘牽著我的手，蹦蹦跳跳。見前方一輛車轉進巷內，小手突然緊抓，將我向路旁推，「爸爸小心！」我莞爾，謝謝她保護爸爸。她說：「我不希望爸爸受傷，因為你是我最好的爸爸。」

沒想過浪子的心是這樣定錨。我和女兒在販賣機前合照一張。回程還是提醒了，不要邊走邊喝。