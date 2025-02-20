丁名慶／如果出版有個「現在才開始想」的新單位，會發生什麼？

我好像是到入行很多年後，才深深意識到，出版這個領域幾乎沒有正職的「研發」職務或部門。並非沒有這樣的任務或角色，很長一段時間，主要由編輯們在各書編務空檔兼著做，約略含括選書，開發作者，或自製（書）策畫，多以個別內容生產為目標導向。編制和出版量都小的出版社，多由總編輯一肩挑了；編制大些，會配置「行銷企畫」，通常每個月同時負責幾本被分配到的、將在數月後出版的新作，進行宣傳規畫、活動安排，泰半依循固定SOP。而比較不是其他產業較普遍的，以長期、整體視野來思考，對事業體形象、定位、發展，或對受眾的精密研究。至少是不怎麼有餘裕這麼做──也可說是務實，或一貫謹慎地觀望瞬息萬變的市場，和讀者的興趣嬗變。

我也因而漸漸在心裡滋長一個相當不務實，從不知怎麼跟任何一任老闆或甲方提起的願望。

我期待，每個事業體不論大小，都能有個「尋找或創造更多可能性、想像與嘗試」的研發小組。且（起碼暫時）不必那麼優先在意產能、銷售利潤，儘量給予空間、信任與支持。

甚至一開始這個「團隊中的團隊」都未必知道自己要做什麼、能做什麼。它要做的，更在於把可能性與想像充分激盪，付諸實現，看看能對讀者和事業體自身，帶來多大擾動。至少，能為作品們爭取更長久的存續、擴散方式。

我想像，也許這個小團隊裡會有個願意到處找人談天說地──且不必總正能量地邀人作夢入夢──激起大家玩心，而願無負擔地爽快答應「我們一塊來試試看」的聊咖或筆談者；有務實地擬定計畫，實現為某種具體事件、形式或結果（未必是「成果」）的行動家，將讀者、作者、作品與出版人都真正聯繫起來；有獨立的預算控制大師；思考和性情皆靈活的內外部資源聯繫窗口……領導者時時輪換。且謝絕有實權的高層太常和太早介入。

我希望，它能少一點出版業這領域多年來習以為常的被動運作模式──比如各種等待，各種觀望，各種評估或謀定而後動，或不動。

就算結果很可能對某些人來說一事無成（誰知道呢？）。只是，難道不該樂觀相信，沒有人生來就打算當好當滿薪水小偷？

有沒可能試行一小段時間？或者，由不同部門或職務的人輪流做做看，或變化組合？且先不必去問誰合適，誰有能力。願意就行。僅僅是設定一個這樣的「現在才開始想」的「多出來的單位」，不可能只有挫敗或不安的。也會有冀望。這個從未知啟程，朝向「發生點什麼都好」，可能成功也可能失敗的過程──這也是更廣義的企畫、行銷──被看見，被討論，就算是很多批評指教──都已經留下饒富意義的什麼了。