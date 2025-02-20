何韋毅／手軟心涼攀岩日

我是聽了山友建議，才決定開始攀岩的。山友的理由是攀岩練習能在登山過地形時，幫助我們更快判斷出踩點與抓點，以及克服心裡的恐懼。對於喜歡爬山的我來說，如此既能鍛鍊身體，又能為登山帶來多一份保障，似乎沒有拒絕的理由。

那時，我以為的攀岩就是套上安全吊帶與繩子，帶著兒時爬牆爬樹的勁力與奮勇精神，見著什麼就抓下去踩下去，用盡全力把自己送上去就是了。不料，真正練習後才發現，平常的臂力和抓力頂多應付滑鼠或是偶爾的蔬菜水果，忽然間要撐起全身的重量並對抗地心引力，隨之而來的就是滿滿的挫敗感。但哪怕每次練習結束都會雙手無力兩三天，身上撞出瘀青，我依舊覺得它有種不同於其他運動的趣味，體能也在朋友的指導下有了緩慢進步。

然而，我其實是怕高的，所以頭一次走進內湖運動中心的室外岩場，望著那堵高達十五公尺的岩牆時，第一個念頭是「放棄」。礙於面子問題，我決定先撐住，且上了牆就不要往下看，想知道爬了多高，問確保員就好。這個方法果真在我有限的體能範圍內奏效。

一直到某一次，我覺得自己來到了新高度，體力也已耗盡，於是喊了聲「Take」，便放手懸在那兒休息。同一時刻，不知道哪來的膽子，我好奇地往下看一眼，就那麼一眼，身體瞬間涼颼颼的，氣力抽乾。我覺得自己再也上不去了。

我開始喊著「fall、fall、fall」，可確保員覺得終點離我不過咫尺，放棄未免可惜，不斷鼓勵我再努力看看。於是我們僵持在那裡，我也從「fall」喊到了「放我下去」。最後是隔壁路線的岩友注意到我生無可戀的眼神，笑著對確保員打手勢，我才緩緩回到人間。事後確認：十二公尺。

於是，在確保的繩結綁法還沒完整刻印進我的手部肌肉記憶裡以前，我的上攀便止步於十二公尺，也可能是此生最高了。

幸好，我同時發現攀岩還有一種類型叫「抱石」，路線的組合與挑戰更甚於上攀，還可以變化出有趣的比賽規則，挑戰有違常理和地心引力的姿勢，最重要的是，岩牆頂多三到四公尺，身心無負擔也無需確保，只要落地時知道如何做出安全動作即可。於是抱石立刻遞補上來，成為新歡。

如今偶爾想到自己掛在十二公尺的高度，要死不活喊著「放我下去」，依舊會忍不住笑出來。

還好後來再也沒發生過。